Colecionadores têm a oportunidade de possuir um pedaço da história com produtos exclusivos da nova "R+D Lab Collection" da Royal Canadian Mint

"Os produtos da nossa R+D Lab Collection são testados e comprovados, e são verdadeiros exemplos da tecnologia inovadora, a qual poderia redefinir o futuro das moedas nacionais e internacionais", disse o Dr. Xianyao Li, executivo-chefe de tecnologia da Royal Canadian Mint. "Tenho muito orgulho por trabalhar com especialistas talentosos em Ottawa e Winnipeg, os quais estão por trás da liderança da Mint no setor de moedas e estou muito satisfeito por suas realizações poderem ser celebradas publicamente através da R+D Lab Collection".

Esta oferta de novos produtos é formada por peças experimentais verdadeiras, as quais foram produzidas ao mesmo tempo em que a Mint testa novas tecnologias para moedas futuras. A primeira da coleção é a moeda duplamente côncava de prata fina de C$ 1 de 2018. Gravada com o desenho de uma ave mobelha de Robert Ralph Carmichael, a qual decora a moeda de um dólar canadense em circulação, esta impressionante peça é o primeiríssimo dólar de prata de 10 onças da Mint.

A moeda é também uma moeda-modelo (piedfort), significando que ela tem uma borda extra grossa, tradicionalmente usada quando se cria um modelo especial de uma moeda de tamanho menor.

As dimensões exclusivas da borda permitiram que a Mint atingisse contornos côncavos profundos de mais de 6 milímetros de curvatura, tanto no anverso quanto no reverso da moeda. A moeda está também inserida em uma exclusiva cápsula protetora, duplamente côncava, para ajudar o colecionador a verdadeiramente apreciar sua forma espetacular e incomum. Medindo 60 milímetros de diâmetro e vendida a C$1.999,95, somente 112 destas maravilhas foram feitas.

A segunda oferta da coleção é o conjunto de tokens de teste de segurança de pesquisa e desenvolvimento (R+D Security Test Token Set). Este é um conjunto de seis peças repletas de características especiais, destacando a liderança incontestável da Mint na segurança de moedas.

Comercializado a C$ 49,95 e limitado a uma cunhagem de 10.000, o conjunto inclui:

A primeiríssima moeda trimetálica da Mint, apresentando anel externo de aço banhado com bronze, com um núcleo interno de aço banhado com níquel e de aço banhado com cobre no lado oposto. Feita com a tecnologia de aço banhado em múltiplas camadas (MPPS - multi-ply plated steel) da Mint, ela expande a habilidade de manipular a assinatura eletromagnética de uma moeda, produzindo uma característica complexa ainda mais secreta de segurança;

Os tokens Alce e Caribu, apresentando microtexto e folhas de bordo em baixo e em alto relevo, bem como esferas em baixo relevo e em alto relevo em volta de suas circunferências. O microtexto nestes tokens está escondido na pelagem dos animais e também cria o formato da folha de bordo que aparece acima da base de seus pescoços;

Um par de tokens de MPPS gravados com o logotipo oficial da Mint (um com acabamento em bronze e o outro em níquel) também apresenta a folha de bordo em baixo e alto relevo e os padrões de esferas; e

Um token no formato de gráfico circular que utiliza vários agrupamentos de microtextos para criar segmentos circulares visivelmente distintos. Alta ampliação revela que os diferentes sombreamentos são, na verdade, produzidos por letras microscópicas utilizando tecnologia de laser. O microtexto pode ser menor do que 50 mícrons.

Estes produtos podem ser encomendados diretamente na Mint pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos EUA ou on-line no endereço www.mint.ca. O conjunto de tokens de segurança também estará disponível nas lojas da Royal Canadian Mint em Ottawa e Winnipeg, bem como através de nossa rede global de revendedores e distribuidores, incluindo os postos participantes dos correios do Canadá (Canada Post).

