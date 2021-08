Colesterol alto entre jovens é alvo de campanha sobre prevenção e cuidados com a saúde cardiovascular

Para o mês de agosto que celebra o combate ao colesterol, as agências BCW Brasil e VMLY&R Brasil parceiras da campanha desenvolveram key messages atuais no cenário digital, ambiente de maior interação com o público-alvo. E ganharam reforço com a parceria do portal Minha Vida que, com sua linguagem empática e dinâmica, abordará o tema em banners que direcionam o usuário ao site FazBem, onde estão concentradas as informações de conscientização. Durante os dois meses de campanha, diversos textos e conteúdos sobre colesterol alto e saúde cardiovascular serão divulgados nos diversos canais.