Coletiva de imprensa via teleconferência: o cidadão americano Luis F. Andrade fala com a imprensa antes de ser injustamente aprisionado pelo governo colombiano

Andrade está sendo processado injustamente pelo governo colombiano como parte do escândalo do suborno desencadeado pela construtora brasileira Odebrecht.

Em nome da família, Connie Mack, ex-congressista e presidente do subcomitê do hemisfério ocidental sobre relações exteriores, disse: "O procurador-geral Martinez está ameaçando usar seu poder e influência para acobertar seus próprios delitos aprisionando Luis Andrade, um inocente cidadão americano. O governo americano e Duque, o presidente colombiano, devem buscar defender as normas jurídicas e proteger os direitos e a liberdade de Luis".