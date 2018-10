Coletivo Pink entra em sua terceira semana com corte de cabelo e outras atividades gratuitas

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- O projeto Coletivo Pink – Por um Outubro Além do Rosa entra nesta quinta-feira (18) em sua terceira semana com oficinas gratuitas, workshops, atividades interativas e criativas, debates com grandes especialistas do País, intervenções e serviços, sempre com foco na conscientização do câncer de mama. Nesta semana, o tema é: Enfrentamento de doença, sonhos, futuro e câncer de mama. E, para abordar esse assunto a casa contará com atividades como um quiz educativo sobre a enfermidade e um debate com especialistas. Cada visitante será convidado a deixar mensagens para as pacientes e ganhará um retrato feito por um artista. No domingo, haverá corte de cabelo gratuito. Os fios serão doados para a confecção de perucas para pacientes.

Além dos temas específicos de cada semana, há atividades fixas no casarão. Esse é o caso da sala "Sonhos", um ambiente interativo em que o visitante poderá assistir a um minidocumentário inspirador e receber dicas de saúde. Há também a sala do Escape Pink, uma versão temática, reduzida e gratuita do Escape 60', que convoca cada participante a desvendar informações sobre a doença de forma criativa, educativa e surpreendente para ajudar a humanidade a se proteger do câncer de mama! No site www.coletivopink.com.br é possível conferir a programação completa e se inscrever no Escape Pink.

Instalado em um casarão centenário nas imediações da Avenida Paulista, o Coletivo Pink é o resultado de muitas vozes. Instituto Oncoguia, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), Fundação Laço Rosa, grupo Meninas de Peito e Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama): algumas das principais associações de pacientes oncológicos do País, juntamente com a Pfizer, se uniram neste Outubro Rosa com o firme propósito de contribuir efetivamente para a conscientização da doença junto à sociedade. Confira a programação:

Atividades para pacientes e familiares

Quinta-feira: Oficina filtro dos sonhos comandada por Paloma Christiansen e Oficina de crochê moderno coordenada pelo Coletivo Meio Fio.

Atividades abertas ao público

Sábado: Escape Pink, Espelho Mágico e Retratando os sonhos.

Domingo: Escape Pink, corte de cabelo, bike suco e debate "Metástase, sonhos, futuro e câncer de mama: a nova paciente metastática, qualidade de vida, cuidados paliativos e perspectivas" com o oncologista Rafael Kaliks, a paciente Ana Michele, a presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, e a médica Cláudia Anhaia.

Informações: 3643-2907

FONTE Coletivo Pink

