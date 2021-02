Colgate-Palmolive Lanza la Nueva Pasta de Dientes Colgate Renewal Enfocada en Mejorar La Salud de las Encías

NEW YORK, 26 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Colgate-Palmolive anunció una nueva y emocionante innovación de producto. La nueva pasta de dientes Colgate Renewal, diseñada por expertos en el cuidado de las encías para ayudar a revertir el daño temprano de las encías, y así tener una sonrisa hermosa y revitalizada. Con tecnología respaldada por investigación clínica, Colgate Renewal ataca y repara los problemas tempranos en las encías para mantener las sonrisas saludables hoy y en el futuro.

Todos los días, las personas toman medidas para ayudar a disminuir y prevenir los signos del envejecimiento, pero muchos olvidan que las encías también envejecen. Muchas personas creen que cuidarse las encías es una necesidad especializada, cuando en realidad nuestras encías son la base de una sonrisa hermosa y saludable. Usar la pasta de dientes Colgate Renewal en tu rutina diaria es un paso sencillo para ayudar a prevenir problemas tempranos en las encías que salen con el paso del tiempo, y así mantener siempre una sonrisa saludable.

Para celebrar este nuevo lanzamiento, Colgate se asoció con la actriz y modelo, Brooke Shields, y la actriz, escritora, productora, y activista Ana del a Reguera, quienes ayudarán a crear consciencia sobre la importancia del cuidado proactivo de las encías. Ambas celebridades reconocen lo importante que es tener una sonrisa hermosa y saludable para sentirse seguras cuando están frente a la cámara, así como en sus vidas diarias – y las encías son la base.

"Esta es mi tercera colaboración con Colgate, y no puedo estar más emocionada de volver a representar a una marca que he usado toda mi vida" dijo la portavoz de Colgate, Brooke Shields. "Sus productos me han ayudado sentirme más segura frente a la cámara luciendo una sonrisa saludable y revitalizada. Y estoy muy feliz de seguir haciendo historia con esta nueva innovación, la pasta de dientes Colgate Renewal."

Con una presentación de primera calidad, Colgate está llamando la atención sobre la salud de las encías con un empaque asombroso y una estética hermosa de gel translúcido, que refleja una sonrisa brillante y saludable.

"En esta profesión, y en la vida en general, es tan importante cuidar de mi sonrisa proactivamente de la misma manera que cuido mi piel. Y cuidar de mi sonrisa incluye cuidar de mis encías… ¡porque son la mitad de mi sonrisa!" dijo portavoz de Colgate, Ana de La Reguera. "Al agregar la pasta de dientes Colgate Renewal a mi rutina diaria, puedo ayudar a mantener mi sonrisa saludable hoy y en el futuro."

Colgate Renewal viene en tres presentaciones Whitening Restoration (Restauración Blanqueadora), Enamel Fortify (Fortalecimiento de Esmalte) y Sensitivity Repair (Reparación de Sensibilidad), para cubrir diferentes necesidades, mientras protege la salud de tus encías. Disponible ahora, la pasta de dientes Colgate Renewal ($6.99 a $9.99 en las presentaciones de 3 oz.) está disponible en la mayoría de los principales minoristas. ¿Listo para revitalizar tu sonrisa? Visita colgate.com para obtener más información.

Sobre Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive Company es una empresa solidaria, innovadora en crecimiento que reimagina un futuro más saludable para toda la gente. Enfocada en el cuidado bucal, cuidado personal, cuidado de la casa y la nutrición de mascotas, y llegando a más de 200 países y territorios en el mundo, los equipos de Colgate están desarrollando y vendiendo productos de salud e higiene, así como de nutrición de mascotas esenciales para la sociedad a través de sus marcas Colgate, Palmolive, elmex, meridol, Tom's of Maine, hello, Sorriso, Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, Sanex, Filorga, eltaMD, PCA Skin, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline y Suavitel, así como Hill's Science Diet y Hill's Prescription Diet. Colgate busca brindar un crecimiento sostenible y rentable y una rentabilidad superior para los accionistas, y brindar a la gente de Colgate un entorno de trabajo innovador e inclusivo. Colgate hace esto desarrollando y vendiendo productos a nivel mundial que hacen que la vida de las personas sea más saludable y placentera, y adoptando sus estrategias de sostenibilidad, diversidad, equidad e inclusión y responsabilidad social en toda la organización. Para obtener más información sobre el negocio global de Colgate, sus esfuerzos para mejorar la salud bucal de los niños a través de su programa Bright Smiles, Bright Futures y cómo la compañía está construyendo un futuro para sonreír, visite www.colgatepalmolive.com . CL-C

