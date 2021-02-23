Colgate 推出「燦爛微笑兒童大獎」

由 Colgate 的兒童口腔健康教育計劃 Bright Smiles, Bright Futures (BSBF)® 主辦的「燦爛微笑兒童大獎」接受 6 至 14 歲兒童組的參賽作品，他們提交音樂、科學、藝術、新聞、技術、烹飪影片或投影片簡報或其他項目，突出口腔健康的重要性。 Tweet this

參賽作品應包括兩分鐘內的影片或投影片簡報，以展示及描述其項目。所有參賽作品都需要學校或正規組織的簽字支持， 並且必須透過「燦爛微笑兒童大獎」網站 (https://bit.ly/colgatekidsawards) 提交， 亦接受透過 YouTube 影片網址提交的作品。

在宣布獎項時，Colgate 全球公共衛生與科學事務副總裁 Gillian Barclay 博士說： 「透過兒童的眼睛看世界，會發現有無限的機會，鼓勵我們作出希望看到的改變。Colgate 深知，良好的口腔健康是通往美好未來的基石之一。我們希望協助兒童提高認識、鼓勵他們的朋友及家人保持健康的牙齒及牙齦，並追求零蛀牙的未來。」

「燦爛微笑兒童大獎」參賽作品的提交截止日期為 2021 年 3 月 19 日。該計劃的條款與細則，以及其他資訊可在大獎網站上或透過 https://bit.ly/bska-rules-regulations 取得。

關於 Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive Company 是一家充滿關懷及不斷創新的成長型公司，為人們、寵物及我們的地球重塑更健康的未來。Colgate 團隊專注於口腔護理、個人護理、家庭護理及寵物營養，並遍佈 200 多個國家及地區，他們透過多個品牌開發及銷售對社會至關重要的健康及衛生產品，這些品牌包括 Colgate、Palmolive、elmex、meridol、Tom's of Maine、hello、Sorriso、Speed Stick、Softsoap、Irish Spring、Protex、Sanex、Filorga、eltaMD、PCA Skin、Ajax、Axion、Fabuloso、Soupline and Suavitel、Hill's Science Diet 及 Hill's Prescription Diet。Colgate 力求提供強勁、一致的業務成果及出色的股東回報，並為 Colgate 員工提供創新及共融的工作環境。Colgate 透過在全球範圍內開發及銷售使人們的生活更健康及更愉悅的產品，並在整個組織中擁護其可持續性、多元化、公平及共融，以及社會責任策略來實現這個目標。如欲進一步了解 Colgate 的全球業務，其透過 Bright Smiles, Bright Futures 計劃改善兒童口腔健康的努力，以及公司如何構建令人綻放微笑的未來，請瀏覽 www.colgatepalmolive.com。

關於 Colgate Bright Smiles, Bright Futures

建於 1991 年的 Colgate Bright Smiles, Bright Futures 為服務不足地區的 1 至 12 歲兒童提供免費口腔健康教育、牙科檢查及治療轉介。透過其流動牙科車計劃、屢獲殊榮的學校口腔健康課程及基層努力，BSBF 已惠及全球 80 多個國家／地區的 130 萬名兒童。

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