Collagen Matrix rachète à Sunstar l'activité de greffe osseuse synthétique et de membrane GUIDOR

C'est la première acquisition de l'entreprise en 23 ans d'existence

OAKLAND, New Jersey, 29 décembre, 2020 /PRNewswire/ -- Collagen Matrix, Inc., leader mondial dans le domaine des dispositifs médicaux régénératifs à base de collagène et dérivés de xénogreffes, et société de portefeuille de Linden Capital Partners (« Linden »), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la division des solutions dégradables de Sunstar (la « Société »), y compris sa gamme d'implants médicaux synthétiques résorbables de marque GUIDOR®.

Fondée en 1999, la société Degradable Solutions AG, dont le siège se trouve à Schlieren, en Suisse, fait partie du groupe Sunstar depuis 2011. La société développe et commercialise un portefeuille de produits synthétiques de régénération des tissus très performants. Sa famille de substituts de greffe osseuse GUIDOR®, connus sous les noms de « easy-graft » et « calc-i-oss », ainsi que la membrane barrière de matrice biorésorbable GUIDOR®, sont distribués dans le monde entier pour être utilisés dans les procédures de chirurgie et de restauration dentaires.

À l'issue de la transaction, Shawn McCarthy, PDG de Collagen Matrix, a déclaré : « Les technologies synthétiques de GUIDOR complètent nos produits exclusifs à base de collagène, ce qui nous permet de proposer un portefeuille complet de produits de médecine régénérative à nos clients OEM ainsi qu'à nos clients mondiaux de développement de contrats. Nous nous sommes engagés à donner vie à des innovations significatives, et cet investissement étend nos capacités à développer et à fournir des produits combinés qui font appel à un éventail toujours plus large d'applications cliniques sur les marchés dentaires et au-delà. »

Degradable Solutions AG a également développé de nouvelles capacités d'électrofilage, ce qui a permis de mettre au point une membrane dentaire synthétique non tissée et électrofilée, la première du genre, qui a récemment reçu la marque CE. Collagen Matrix prévoit de lancer ce produit sur certains marchés à partir de 2021 et d'entamer le développement de solutions de produits supplémentaires pour de nouveaux domaines de besoins médicaux non satisfaits.

Joshua Reilly, directeur et membre du conseil d'administration de Collagen Matrix, a ajouté : « La marque GUIDOR® est bien connue et très appréciée dans le monde entier, et nous sommes heureux d'ajouter leur gamme de produits innovants à Collagen Matrix. Cette transaction renforce notre activité croissante dans le domaine des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse et s'inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à élargir la gamme de technologies que nous pouvons offrir à nos clients. »

À propos de Collagen Matrix, Inc.

Collagen Matrix, Inc. est un développeur et un fabricant de produits médicaux à base de collagène utilisés pour la réparation et la régénération des tissus et des os. Fondée en 1997, Collagen Matrix est basée à Oakland, dans le New Jersey, et développe des produits exclusifs qui sont vendus aux clients OEM sur une base contractuelle ou sous marque de distributeur sur les marchés finaux de l'orthopédie, de la colonne vertébrale, de la médecine sportive, de la dentisterie et de la neurochirurgie. L'entreprise offre également des possibilités de partenariat, notamment en matière de distribution, de développement de produits sous contrat et de services de fabrication sous contrat. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.collagenmatrix.com.

À propos de Linden Capital Partners

Linden Capital Partners est une société de capital-investissement basée à Chicago qui se concentre exclusivement sur le secteur des soins de santé. Fondée en 2004, Linden est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement spécialisées dans les soins de santé du pays. La stratégie de Linden est basée sur trois éléments : (i) sa spécialisation dans les soins de santé, (ii) son expertise intégrée en matière de capital-investissement et de fonctionnement, et (iii) son programme de capital humain différencié. Linden investit dans des plateformes de marché intermédiaire dans les segments des produits médicaux, de la distribution spécialisée, des produits pharmaceutiques et des services de santé. Depuis sa création, Linden a investi plus de 2 milliards de dollars dans des entreprises du secteur de la santé et a levé près de 3 milliards de dollars d'engagements, auxquels s'ajoutent les capitaux fournis par les commanditaires de la société pour des transactions plus importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.lindenllc.com.

