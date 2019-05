Collinson continua a crescer nos EUA com mais investimentos em infraestrutura aeroportuária

LONDRES, 30 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Collinson, líder mundial em benefícios e fidelidade, anuncia um investimento significativo no mercado dos EUA, com a abertura de sete lounges no país em 2019. Isso coincide com a grande inauguração do The Club JAX – no Aeroporto Internacional de Jacksonville, seu mais recente lounge aeroportuário compartilhado. A Airport Lounge Development Inc.'s (ALD), subsidiária da Collinson e maior operadora independente de lounges compartilhados dos EUA, planeja abrir mais cinco lounges nos EUA ainda este ano, para complementar os dois já inaugurados; assim, alcançará a marca de 20 lounges nos EUA.