Collinson poursuit sa croissance aux États-Unis en faisant de nouveaux investissements dans les infrastructures des aéroports

Aéroport international McCarran de Las Vegas , Terminal 1, Hall D

, Terminal 1, Hall D Aéroport international de Jacksonville , Hall principal

Prochaines ouvertures de salons d'aéroport :

Aéroport international de Miami

Aéroport international de San José Norman Y. Mineta - un deuxième établissement prévu, qui s'ajoutera au salon existant dans le Terminal A

- un deuxième établissement prévu, qui s'ajoutera au salon existant dans le Terminal A Aéroport international de Charleston

Aéroport international de Buffalo-Niagara

Aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans

Ces investissements s'appuient sur la suite de solutions de Collinson qui aident les voyageurs à tirer le meilleur parti du temps limité qu'ils passent dans les aéroports, tout en renforçant la fidélité entre les marques et leurs clients. Cette année, Collinson a d'ores et déjà annoncé plusieurs améliorations de son produit phare, Priority Pass, le programme de salons et d'expériences dans les aéroports le plus important au monde. Il s'agit notamment du lancement de la commande de restauration dans l'application Priority Pass et des essais d'accès à « Priority Lane », la « file rapide » passant par les postes de contrôle de sécurité et des passeports dans les aéroports du Royaume-Uni. D'autres salons d'aéroport appartenant à la filiale de Collinson et exploités par celle-ci continuent d'étoffer l'offre aéroportuaire pour les millions de clients finaux de Collinson.

Ces ouvertures de salons d'aéroport viennent aussi s'ajouter aux récentes annonces concernant les autres investissements de l'entreprise, qui visent à améliorer le parcours dans l'aéroport, notamment sa participation dans Grab, la plate-forme de commerce électronique de l'aéroport. Le service de commande mobile est disponible dans les aéroports des États-Unis et fait l'objet d'une présence internationale accrue, notamment au Royaume-Uni.

« Les États-Unis se classent parmi les premiers pays pour les voyages à destination de l'étranger effectués par des voyageurs internationaux », commente Sheryl Pflaum, présidente Amériques chez Collinson. « Cela représente une occasion capitale d'en apprendre davantage sur les besoins des consommateurs et de créer des expériences uniques à vivre dans les aéroports. Collinson s'attache à transformer l'expérience aéroportuaire pour tous les membres de ses programmes de privilèges accordés aux clients et de fidélisation de la clientèle en investissant dans les services les plus récents pour les voyageurs et les opportunités commerciales destinées aux restaurants et boutiques d'aéroport. »

Pour en savoir plus sur Collinson, rendez-vous sur : collinsongroup.com.

À propos de Collinson :

Collinson est un leader mondial en termes de privilèges accordés aux clients et de fidélisation de la clientèle. Nous offrons des produits exceptionnels de voyage, d'assistance et d'assurance qui distinguent les propositions de valeur, ainsi que des solutions de fidélisation qui permettent de nouer des relations plus étroites et plus précieuses avec nos clients.

Parmi nos produits de privilèges accordés à la clientèle, figure le principal programme mondial d'expériences dans les aéroports, Priority Pass, ainsi que des solutions concernant l'assurance voyage, l'assistance en cas d'usurpation d'identité, les vols retardés, la santé internationale et la gestion des risques liés au voyage. Notre expertise en matière de fidélisation n'a pas son pareil pour allier stratégie, technologie primée et gestion des programmes afin de créer un plus grand engagement et une expérience améliorée pour les clients de nos propres clients.

Depuis plus de 30 ans, nous nous voyons choisis par les plus grands réseaux de paiement du monde, plus de 1 000 banques, plus de 90 compagnies aériennes et plus de 20 groupes hôteliers pour élaborer des expériences client qui procurent un avantage concurrentiel. Cela leur permet d'acquérir, d'engager et de fidéliser les clients les plus rentables, mais aussi les plus exigeants. Parmi nos clients, nous comptons Air France KLM, American Express, Cathay Pacific, Chase, Mastercard, Radisson Hotel Group, RSA, Sephora, UnionPay et Visa.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/894465/Club_JAX_Jacksonville_Airport.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/795373/Collinson_Logo.jpg

