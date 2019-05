Collinson setzt Wachstum in den USA fort durch weitere Investitionen in Flughafeninfrastruktur

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage seiner Priority Pass-Mitglieder und reisenden Verbraucher kündigt Collinson eine bedeutende Investition in eigene Airport Lounges und zusätzliche Flughafendienstleistungen in den USA an.

LONDON, 30. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Collinson, ein weltweit führender Anbieter von Kundenvorteilen und Kundenbindung, kündigt eine bedeutende Investition in den US-Markt an: die Eröffnung von sieben neuen Lounges in den USA im Jahr 2019. Dies fällt mit der Einweihung des Club JAX zusammen - am Jacksonville International Airport, seinem neuesten, in den USA gemeinsam genutzten Flughafen-Lounge-Bereich. Das Tochterunternehmen von Collinson Airport Lounge Development Inc. (ALD), der größte unabhängige Betreiber von Shared-Use-Lounges in den USA, hat für den Rest des Jahres die Eröffnung von fünf weiteren US-Lounges geplant. Die beiden bereits eröffneten Lounges werden dadurch ergänzt und die Anzahl der Lounges in den USA auf 20 erhöht.