Colombie, le garde-manger de la planète en 2030

MADRID, October 19, 2018 /PRNewswire/ --

D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, d'ici à 2030, la consommation alimentaire mondiale aura augmenté de 50 %. La Colombie est identifiée comme l'un des pays possédant le plus grand potentiel agricole au monde.

12 entreprises colombiennes menées par ProColombia seront présentes aux salons SIAN (stand 8) et Fruit Attraction ( Madrid ), afin de promouvoir le pays avec la nouvelle campagne internationale intitulée « Colombian food, as exciting as its origin » (Les aliments colombiens, aussi passionnants que leurs origines).

La Colombie a été identifiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture comme l'un des pays possédant le plus grand potentiel agricole au monde. D'ici à 2030, la population mondiale dépassera 8,3 milliards d'habitants, ce qui générera une augmentation de 50 % de la consommation alimentaire. La Colombie abrite les terres idéales pour être l'un des pays capables de répondre à cette demande.

D'après le ministère de l'Agriculture colombien, le pays compte 114 millions d'hectares, dont 44,8 millions sont adaptés pour les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la reforestation. La production agricole de la Colombie a affiché une croissance annuelle de 6,8 % entre 2010 et 2015, totalisant 4,5 millions d'hectares ensemencés.

Ses récoltes 365 jours par an, ses sols d'origine volcanique et ses ressources humaines expertes qui résident dans la campagne avec une attention particulière accordée aux ressources naturelles figurent parmi les forces de la Colombie, mises en valeur dans la campagne promotionnelle du secteur intitulée « Colombian food, as exciting as its origin » (Les aliments colombiens, aussi passionnants que leurs origines).

L'EU est l'un des principaux partenaires de la Colombie. Avec un accord commercial d'une durée de cinq ans, les affaires ont explosé grâce aux acheteurs européens profitant de meilleurs prix pour des produits de qualité. En fait, la valeur des exportations non minières colombiennes vers l'UE a fluctué autour de 163 millions USD par mois, tandis que cette valeur fluctue actuellement autour de 191 millions USD et continue d'augmenter. L'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont les principaux acheteurs d'aliments colombiens dans la région

SIAL Stand 8 H 063 : 12 sociétés colombiennes menées par Juliana Villegas , vice-présidente des exportations chez ProColombia, montreront leurs gammes de fruits exotiques (notamment des bananes, ananas, mangues et avocats), de café instantané lyophilisé, de panela bio pulvérisée, de glaçages et de garnitures.

FRUIT ATTRACTION Stand 10D09 :8 entreprises colombiennes menées par ProColombia seront présentes lors du salon, afin d'exposer leurs vastes gammes d'avocats ou d'ananas, entre autres produits.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.colombiatrade.com.co/origenqueemociona/