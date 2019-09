Colorcon lance un fonds de capital-risque de 50 millions de dollars

Le leader pharmaceutique s'associe à Touchdown Ventures pour financer des startups prometteuses

HARLEYSVILLE, Pennsylvanie, 17 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Colorcon, un leader mondial du développement, de la fourniture et de l'assistance technique de produits spécialisés pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui la création de Colorcon Ventures dans le but d'investir dans des sociétés prometteuses de l'industrie pharmaceutique. Les activités de Colorcon se concentrent sur les systèmes de revêtement avancés, les technologies à libération modifiée et les excipients fonctionnels pour une utilisation dans les formes pharmaceutiques à libération immédiate et modifiée.

Colorcon Ventures est un fonds de capital-risque de 50 millions de dollars axé sur les startups présentant un intérêt stratégique pour le cœur de l'entreprise Colorcon. Le fonds ciblera les investissements dans des solutions transformationnelles couvrant l'ensemble de la fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la fourniture de produits et services pharmaceutiques. Le fonds n'investit pas dans des sociétés développant des principes actifs ou des molécules.

Le fonds sera indépendant du stade et mettra l'accent sur les sociétés en phase de démarrage et en phase de développement qui démontrent leur adéquation face au marché des produits et la croissance des revenus. Colorcon Ventures investira dans des startups pour lesquelles Colorcon peut apporter une valeur ajoutée sous forme d'expertise métier ou de relations commerciales, et tirer parti de la portée mondiale de Colorcon, de ses relations au sein de l'industrie pharmaceutique et de sa stratégie adroite de R&D.

« Nous sommes ravis de lancer ce fonds de capital-risque pour soutenir la croissance des entreprises en phase de démarrage dans les secteurs pharmaceutique et de la santé », a commenté Martti Hedman, PDG de Colorcon.« Colorcon est fort d'une riche tradition d'innovation et nous pensons que ce fonds nous permettra de continuer à servir nos clients en nous associant avec des startups.

Touchdown Ventures, une société spécialisée dans le capital de risque d'entreprise, aidera à gérer le fonds Colorcon Ventures. Touchdown travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants de Colorcon dans tous les aspects de l'exploitation du fonds.

« La promesse du capital de risque d'entreprise est de rapporter davantage que de l'argent. Un investisseur d'entreprise prospère peut générer une valeur significative en facilitant les relations commerciales avec les sociétés de son portefeuille. Nous pensons que Colorcon Ventures, grâce à une étroite association avec les cadres supérieurs et les unités commerciales de Colorcon, est bien préparée pour atteindre cet objectif », a déclaré David Horowitz, PDG de Touchdown.

Pour plus d'informations sur Colorcon Ventures, visitez le site www.colorconventures.com

À propos de Colorcon

Colorcon est un leader mondial dans le développement, l'offre et l'assistance technique d'ingrédients de spécialité, de systèmes de pelliculage formulés, de technologies à libération modifiée et d'excipients fonctionnels destinés à l'industrie pharmaceutique. Nos produits et technologies de pointe sont complétés par nos nombreuses données d'application et nos services à valeur ajoutée destinés à prendre en charge toutes les phases de la conception, du développement et de la fabrication de doses orales solides.

En se concentrant sur les problèmes du marché et le développement technologique, Colorcon a acquis une réputation internationale en tant que fournisseur pharmaceutique de premier plan. Cette réputation repose sur une qualité de produit supérieure, une assistance technique inégalée, une assistance réglementaire étendue et un approvisionnement fiable à partir de plusieurs sites.

Colorcon dispose de 11 installations de fabrication, de 21 laboratoires de service technique dans le monde et de plus de 1 200 employés exclusivement dédiés à sa clientèle. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.colorcon.com

À propos de Touchdown Ventures

Touchdown Ventures s'associe à des entreprises pour gérer ses programmes de capital-risque. Touchdown travaille en étroite collaboration avec chaque société pour obtenir les avantages financiers et stratégiques des investissements en capital-risque. La société possède des bureaux à Los Angeles, à Philadelphie et à San Francisco. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur Touchdown sur le site www.touchdownvc.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/996850/Colorcon_Ventures_Logo.jpg

Contact pour la communication d'entreprise :

Deborah J. Taylor

Associée principale

Téléphone : +44-1322-627234

deborah@colorconventures.com

Contact auprès des médias :

Richard Hayhurst

Richard Hayhurst Associates, Ltd.

Téléphone : +44-7711-821527

Richard@richardhayhurstassociates.com

