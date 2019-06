ColorTokens inaugure une nouvelle génération de sécurité Zero Trust unifiant la sécurité des réseaux et des points de terminaison au sein d'une plate-forme unique sur le cloud

Conçue à partir de rien, la plate-forme Xtended ZeroTrust constitue la première et unique solution d'entreprise alliant protection des charges de travail, visibilité, contrôle des applications, antivirus (AV) et détection et réponse sur les points de terminaison (EDR) de nouvelle génération au sein d'un seul agent léger.

SANTA CLARA, Californie, 18 juin 2019 /PRNewswire/ -- ColorTokens Inc., un chef de file en matière de sécurité zero trust sur le cloud de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui le lancement de la plate-forme révolutionnaire Xtended ZeroTrust, qui protège de manière proactive les entreprises de toutes tailles contre les atteintes à la sécurité et les attaques ciblées tout en faisant de la zero trust une réalité pour les gestionnaires de la sécurité et des risques. Il en résulte une nouvelle génération de sécurité protégeant à elle seule sur le cloud les charges de travail, les conteneurs, les applications dynamiques, les points de terminaison, les serveurs et les utilisateurs contre les menaces internes et externes. La plate-forme Xtended ZeroTrust basée sur le cloud, facile à mettre en œuvre, permet aux entreprises de visualiser et de segmenter instantanément l'ensemble de leur infrastructure informatique, de protéger les points de terminaison, de contenir et de réagir aux attaques zero-day tout en s'intégrant de manière transparente aux outils de sécurité existants.

Malgré des coûts dépassant les 130 milliards de dollars en 2018 pour prévenir les attaques – visant notamment les données financières, les dossiers médicaux et d'autres informations personnellement identifiables –les violations publiques continuent de faire les gros titres dans un contexte où des logiciels malveillants et des attaques avancés menacent constamment les entreprises de transformation numérique actuelles. En conséquence, les organisations se concentrent sur une approche stratégique zero trust qui va au-delà de la sécurité existante et périmétrique et commence par l'adoption d'une posture de sécurité de « blocage par défaut ».

« Les organisations subissent des pressions énormes en matière de coûts, de risques et de transformation du cloud à mesure que les cyberattaques se font de plus en plus nombreuses et graves. Cependant, la sécurité périmétrique et les solutions ponctuelles ne suffisent plus. Une plate-forme de sécurité zero trust complète et moderne est désormais essentielle. », a déclaré Nitin Mehta, fondateur et PDG de ColorTokens, « Notre solution ZeroTrust innovante et révolutionnaire – qui allie pour la première fois visibilité, microsegmentation, et détection et réponse des terminaux – offre une plate-forme puissante, évolutive et basée sur le cloud destinée à aider les entreprises à lutter contre les cyber-violations avec une visibilité à 360 degrés de leurs réseaux cloud et hybrides. »

La nouvelle plate-forme Xtended ZeroTrust est gérée de manière centralisée par l'intermédiaire d'une console et d'un panneau de commande unifiés pour une administration et un contrôle simplifiés. Alimentée par ColorTokens ProtectionCLOUD, la plate-forme fournit des informations complètes sur la réputation des fichiers et des adresses IP, une protection des charges de travail, une évaluation des vulnérabilités, la recherche de menaces, l'analyse de la conformité et de l'ADN du serveur afin d'identifier en permanence le trafic malveillant tout en mettant à jour automatiquement et dynamiquement les règles de sécurité afin de répondre aux menaces zero-day.

La nouvelle plate-forme Xtended ZeroTrust, basée sur le cloud, combine trois solutions uniques et puissantes :

Visualisation Xtended : Visualisez toutes les interactions entre processus, fichiers, utilisateurs, applications et instances de charge de travail au sein de centres de données, de succursales et d'infrastructures multicouches. Réduisez les risques et obtenez des délais de conformité plus simples et plus rapides (HIPAA, PCI, RGPD).

Visualisez toutes les interactions entre processus, fichiers, utilisateurs, applications et instances de charge de travail au sein de centres de données, de succursales et d'infrastructures multicouches. Réduisez les risques et obtenez des délais de conformité plus simples et plus rapides (HIPAA, PCI, RGPD). Xtended Workload Protection : Micro-segmentez en quelques clics afin d'automatiser la protection des charges de travail, tout en limitant les menaces avancées persistantes (APT) et les attaques latérales (est-ouest) en toute simplicité. Automatisez et orchestrez les stratégies de sécurité des charges de travail et migrez de manière sécurisée les applications vers le cloud sans réseaux locaux virtuels (VLAN)/listes de contrôle d'accès (ACL) sujets aux erreurs ni pare-feu complexes.

: Micro-segmentez en quelques clics afin d'automatiser la protection des charges de travail, tout en limitant les menaces avancées persistantes (APT) et les attaques latérales (est-ouest) en toute simplicité. Automatisez et orchestrez les stratégies de sécurité des charges de travail et migrez de manière sécurisée les applications vers le cloud sans réseaux locaux virtuels (VLAN)/listes de contrôle d'accès (ACL) sujets aux erreurs ni pare-feu complexes. Xtended Endpoint Detect & Response :Protégez les terminaux, les serveurs et les systèmes hérités/non corrigés grâce à une sécurité des terminaux basée sur le cloud. Détectez les menaces zero-day et réagissez en isolant et en supprimant les chaînes de processus défectueuses provenant de terminaux compromis.

Disponibilité

La plate-forme Xtended ZeroTrust de ColorTokens est désormais disponible sous la forme d'un logiciel en tant que service fourni en nuage. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.colortokens.com.

À propos de ColorTokens

ColorTokens Inc., un chef de file de la sécurité ZeroTrust sur le cloud, offre aux entreprises internationales une sécurité moderne et nouvelle génération ainsi qu'une approche proactive pour des charges de travail sur le cloud, des applications dynamiques, des terminaux et des utilisateurs sécurisés. Par le biais de sa plate-forme Xtended ZeroTrust primée, ColorTokens constitue la seule solution en nuage combinant AV, EDR, protection de la charge de travail, visualisation et contrôle des applications au sein d'un agent ultra-léger, le tout en s'intégrant de manière transparente aux outils de sécurité existants. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.colortokens.com.

