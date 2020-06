ColorTokens renforce sa présence dans la région ANZ et nomme Elvis Jusic directeur régional des ventes

SANTA CLARA, Californie, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- ColorTokens Inc., chef de file novateur dans le domaine de la cybersécurité, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Elvis Jusic au poste de directeur régional des ventes pour la région Australie-Nouvelle Zélande (ANZ). Fort de plus de 20 ans d'expérience marqués par le succès dans le secteur de la sécurité d'entreprise, Elvis Jusic fait preuve d'une approche orientée sur le client et s'attache à fournir une valeur différenciée afin de protéger les données et les actifs des clients.

Elvis Jusic apporte à l'entreprise sa vaste expérience en matière de ventes et de développement des affaires, notamment attestée par ses prestigieux succès chez Oracle, Aruba Networks et Palo Alto Networks, où il a assuré la prise en charge de clients, petits et grands, par le biais de canaux traditionnels comme émergents. Durant son long parcours dans le domaine de la vente aux entreprises et en sa qualité d'ardent défenseur des intérêts des clients, Elvis a constamment travaillé sous le signe de la mise en œuvre de bouleversements. Dans l'exercice de sa fonction la plus récente, à savoir directeur général national chez Content Security, un fournisseur australien de services de sécurité gérés (MSSP), Elvis était à la tête d'équipes de vente nationales qui ont enregistré une croissance prononcée en glissement annuel et obtenu une large reconnaissance. Elvis aura pour tâche de stimuler la croissance au sein des marchés de ColorTokens dans la région ANZ.

« L'approche primée de ColorTokens permet aux entreprises de visualiser et de sécuriser 100 % de leur trafic, un chiffre bien plus important que la sécurité périmétrique limitée à 20 % dont bénéficient la plupart des organisations », a indiqué Elvis Jusic, directeur régional des ventes pour la région ANZ chez ColorTokens. « En tirant parti de la puissance offerte par une visibilité complète des divers sites, de la micro-segmentation sans interruption et de la protection proactive des points d'extrémité via PCI DSS 4.0, ColorTokens modifie la manière dont les entreprises peuvent mettre en place une architecture 'zero trust' – tout en éliminant la complexité du déploiement, avec un délai de rentabilisation et une simplicité intrinsèquement intégrés dans la plateforme Spectrum de ColorTokens. Je suis heureux de faire profiter plus d'entreprises de la région ANZ des avantages que représentent les bouleversements mis en œuvre par ColorTokens. »

Le Dr Nitin Mehta, fondateur et PDG de ColorTokens, a précisé : « La région ANZ est une zone qui présente une croissance substantielle ainsi qu'un énorme potentiel pour ColorTokens. Nous nous réjouissons de pouvoir mettre à profit les compétences d'Elvis Jusic et son souci constant du client pour gérer et soutenir la croissance continue ainsi que la demande concernant nos solutions dans la région ANZ. »

ColorTokens Inc., l'un des chefs de file de la sécurité « zero trust » assurée via le cloud, offre aux entreprises mondiales une approche proactive afin de sécuriser les volumes de travail sur le cloud, les applications dynamiques, les points d'extrémité et les utilisateurs. Par le biais de sa plateforme primée Spectrum, ColorTokens fournit des produits et des services qui aident les entreprises à évaluer avec précision ainsi qu'à améliorer considérablement leur dispositif de sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.colortokens.com.

