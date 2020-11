Com a AppGallery, a Huawei facilita o acesso de desenvolvedores globais ao mercado chinês

A China é amplamente considerada a primeira sociedade no mundo a "priorizar dispositivos móveis". Existem mais de 904 milhões de usuários de internet móvel na China, e no ano passado, o número de downloads de aplicativos na China continental atingiu aproximadamente 100 bilhões. Embora seja imenso e promissor, o mercado também define parâmetros altos para os desenvolvedores de aplicativos do exterior com uma longa lista de diferentes qualificações, certificados, análises, licenças e autorizações que os editores de aplicativos devem garantir antes de terem acesso aos usuários de smartphones chineses.

"Por exemplo, é desafiador navegar em uma vasta gama de requisitos regulatórios e de conformidade locais, e os desenvolvedores muitas vezes lutam para localizar seu aplicativo e torná-lo relevante e comercializável para os usuários chineses", disse Ilya Fedotov, chefe de Parcerias Globais e Comunicação de Eco-Desenvolvimento, Huawei Consumer Business Group.

Para ajudar os desenvolvedores a navegar e lançar seus aplicativos com sucesso no mercado chinês, a Huawei oferecerá assistência completa aos desenvolvedores estrangeiros, desde consultoria de políticas, localização de produtos até aquisição de usuários e monetização.

Novo relatório emitido para ajudar os desenvolvedores a entender o mercado chinês de dispositivos celulares

Um relatório oferecendo uma janela para o mercado de aplicativos da China também foi emitido, analisando o que está impulsionando essa forte expansão no mercado e identificando áreas de crescimento, bem como investigando pontos problemáticos do desenvolvedor, como requisitos para aquisição de usuários e política. O relatório oferece detalhes sobre um amplo conjunto de novas medidas e iniciativas que a Huawei está lançando para ajudar a facilitar a entrada dos desenvolvedores na China.

O ecossistema HMS dispõe de amplo suporte para ajudar os desenvolvedores a explorar oportunidades de negócios na China, oferecendo serviços relevantes de consultoria, localização e integração, marketing e serviços de campanha.

Desde o ano passado, a Huawei ajudou a entrada de mais 350 parceiros no mercado chinês.

Os principais desenvolvedores de aplicativos compartilham insights sobre conformidade no mercado chinês

Embora haja oportunidades inigualáveis no mercado de aplicativos da China, os desenvolvedores precisam entender as diferentes restrições e exclusividade da base de usuários.

No webinar, gigantes de jogos para dispositivos móveis na China como Tecent, iDreamSky, Jinke e Feiyu compartilharam ideias sobre como os desenvolvedores podem superar os desafios para entrar no mercado de aplicativos chinês e informações preciosas sobre os hábitos dos usuários chineses e outras tendências de consumo.

O webinar também convidou um especialista jurídico da Huawei para oferecer aos desenvolvedores orientação detalhada sobre as qualificações necessárias na China, ajudando-os a interpretar corretamente os vários requisitos de conformidade e conteúdo para o lançamento de aplicativos.

"O AppGallery nos ofereceu valiosa orientação sobre o mercado de aplicativos da China e garantiu que tivéssemos as ferramentas, o conhecimento e o suporte de que precisávamos para maximizar o potencial de PicsArt para milhões de usuários do AppGallery na China", disse Jennifer Liu, gerente geral da PicsArt no mercado chinês.

Lançada nova plataforma de consulta on-line para atender às preocupações dos desenvolvedores

A Huawei lançou uma nova plataforma de consulta on-line fácil de usar para ajudar os desenvolvedores a navegar no mercado chinês. Como os desenvolvedores com frequência enfrentam preocupações como pré-condições para algumas categorias de aplicativos, bem como consultas sobre monetização, privacidade de dados e licenciamento de jogos, a plataforma pode ajudar os desenvolvedores a identificar as licenças ou documentações necessárias para diversas categorias de aplicativos.

Além disso, a Huawei oferecerá serviços de consultoria para orientar os desenvolvedores na obtenção das qualificações necessárias, como o certificado corporativo de software e outras licenças e autorizações necessárias, bem como localização do produto, particularmente com testes no mercado chinês e integração de HMS. Os desenvolvedores também podem utilizar os extensos recursos de marketing do AppGallery para obter uma base de usuários significativa e benefícios na China.

Oferta de soluções do setor para ajudar os desenvolvedores de jogos a criar experiências melhores

Os jogadores chineses têm uma grande expectativa em relação à qualidade dos jogos. Mais da metade dos jogadores chineses classificam o desempenho gráfico como um fator importante e mais de 40% priorizam uma experiência de jogo inovadora e rica ao escolher os jogos.

Por meio das soluções HMS Core, os desenvolvedores de jogos podem criar experiências de alta qualidade sob medida para os jogadores chineses, que são mais dispostos a dispender tempo e dinheiro em jogos pesados. O HMS Core oferece um mecanismo e estrutura de renderização de gráficos simplificados, como Slim LOD, Scene Kit e componentes para os principais mecanismos como Unity e Cocos, para ajudar os desenvolvedores a melhorar o desempenho gráfico na plataforma Android.

A Huawei tem uma ampla base de usuários na China, e também um profundo conhecimento de seu mercado interno de aplicativos. A empresa está cada vez mais procurando alavancar essa experiência para ajudar os desenvolvedores internacionais a obter melhor compreensão do mercado chinês e trabalhar lado a lado para ajudá-los a superar obstáculos e desbloquear as inúmeras oportunidades de lançamento de um aplicativo na China.

O Huawei Developer Webinar – Grow in China, Win with AppGallery aconteceu hoje cedo na segunda-feira, 9 de novembro às (13:00 CET). As sessões pré-gravadas podem ser assistidas aqui https://www.youtube.com/watch?v=Oft-HCaELnI

Para obter mais informações, acesse o site Huawei Ecosystem Partners Website Developer em https://consumer.huawei.com/en/partners/ ou o the Huawei Developer Forum em https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

AppGallery - um dos três principais mercados de aplicativos globalmente

Todos os aplicativos desenvolvidos em colaboração com a Huawei, junto com milhares de outros aplicativos de qualidade, estão disponíveis na plataforma de distribuição de aplicativos aberta e segura da Huawei, a AppGallery. Um dos três principais mercados de aplicativos globalmente, a AppGallery conecta mensalmente mais de 500 milhões de usuários ativos em mais de 170 países e regiões ao ecossistema inovador e inteligente da Huawei.

A AppGallery oferece aos usuários mais ofertas e melhores opções de descoberta de aplicativos, com milhares de aplicativos em 18 categorias, incluindo notícias, mídia social, entretenimento e muito mais.

Para obter mais informações, acesse https://developer.huawei.com/consumer/en/

FONTE Huawei

