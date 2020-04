Com a crescente demanda global pelo módulo Vertex de potência ultra-alta e mais de 500W, a Trina Solar abre a nova era de módulos na Índia

NOVA DÉLHI, 30 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Os novos módulos Vertex da Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" ou a" empresa"), grande provedora global de módulos fotovoltaicos (PV) integrados e de soluções de energia inteligente, está liderando a adoção de módulos de maior potência e alta eficiência no setor de energia solar. O primeiro contrato de mais de 100MW na Índia para fornecimento de módulos Vertex foi assinado pela SunSource Energy, grande provedora de energia solar e soluções de armazenamento na Índia, Sudeste Asiático e mercados emergentes.

A SunSource Energy, sediada em Noida, no estado indiano de Uttar Pradesh, fez um pedido de 105MW de módulos bifaciais Vertex e irá usar os módulos em projetos de vários estados da Índia. A Trina Solar começará a despachar os módulos no quarto trimestre de 2020.

Esse é o primeiro contrato de mais de 100MW na Índia para aquisição dos novos módulos Vertex da Trina Solar, disse o presidente da Trina Solar para a região da Ásia e Pacífico, Helena Li.

"O fato de esse grande pedido de módulos Vertex ter vindo da Índia explicita muito a demanda por energia renovável nesse mercado".

"No mercado da Índia, há muito interesse e demanda por módulos Vertex bifaciais. Daqui por diante, prevemos uma demanda forte e continua por módulos solares de alta potência. E a razão para isso é a de que o mercado indiano é altamente competitivo, consciente do desempenho do produto, do BOS e do LCOE", disse Helena Li.

"Todos querem conseguir um melhor custo nivelado de energia (LCOE – levelized cost of energy). Os módulos Vertex são módulos de maior potência, o que significa que você não precisa de muitos módulos para conseguir a saída de energia total desejada para o projeto".

"Isso, em contrapartida, reduz o custo do balanço do sistema (BOS). Usar menos módulos significa menos sistemas de montagem, menos cabeamento, menos caixas de junção, menos homem-horas requeridas para instalações e menos terrenos necessários para o projeto".

"O Vertex é um novo produto, mas é baseado em tecnologia comprovada, que é uma célula PERC monocristalina, múltiplas barras coletoras, célula de três cortes e tecnologia de plataforma de vidro duplo", acrescentou Helena Li.

O presidente-executivo e cofundador da SunSource Energy, Adarsh Das, disse: "Na SunSource, sempre nos focamos em manter padrões de alta qualidade e desempenho. Nossa parceria de longa data com a Trina Solar nos ajudou a oferecer continuamente soluções energéticas altamente confiáveis, desenvolvidas com base na energia solar. Ao combinar a liderança da Trina em tecnologia solar com nossa engenharia de aplicações, esperamos dar uma contribuição significativa para aumentar a capacidade de energia renovável na Índia e em outros lugares".

O presidente-executivo e cofundador da SunSource Energy, Kushagra Nandan, declarou: "Congratulamos a Trina Solar por esse pedido. Estamos muito satisfeitos por trabalhar com ela. Usar a tecnologia bifacial é mais um exemplo da adoção contínua pela SunSource de novas tecnologias de energia, em favor de seus clientes e investidores. Fomos uma das primeiras empresas da Índia a oferecer energia solar + armazenamento e a implementar projetos de energia solar. A tecnologia bifacial adiciona durabilidade vidro-em-vidro à altamente comprovada mono-PERC, com os benefícios de escala da Trina, e nos permite utilizar radiação refletida. Acreditamos que isso tem potencial para ser um agente transformador. Pretendemos usar esses módulos em nossos projetos em todo o país".

A nova série Vertex de módulos da Trina Solar têm uma taxa de eficiência de conversão de até 21% e pode disponibilizar mais de 500W de potência desde a superfície frontal, significativamente mais potência do que a dos módulos anteriores.

Os módulos da série Vertex vêm em duas versões: módulos de folha traseira (back sheet), monofaciais, e módulos de vidro duplo bifaciais, que também podem gerar energia adicional a partir da parte traseira do módulo.

O benefício de se ter módulos de maior potência é que eles reduzem significativamente o custo do balanço do sistema (BOS – balance of system). A Trina Solar usou módulos de vidro duplo bifaciais Vertex de mais de 500W para um parque de energia solar montado no solo, de grande escala, no nordeste da China. Os resultados foram uma redução do BOS de 6% a 8% e do LCOE de 3% a 4% em comparação com os módulos de vidro duplo bifaciais de 410W convencionais.

Os painéis Vertex disponibilizam mais potência porque cada painel incorpora células de silicone de 210mm de diâmetro. O tamanho maior da célula disponibiliza maior área de captura ativa de luz, resultando em maior saída de corrente. As 150 células em cada painel consistem de células PERC monocristalinas de alta eficiência e incluem uma combinação das principais tecnologias solares, otimizadas para impulsionar a eficiência do painel em até 21%, uma saída maior de energia.

Essas destacadas tecnologias solares incluem a tecnologia de múltiplas barras coletoras, o que diminui perdas por resistência interna dentro do módulo fotovoltaico (PV) para um mínimo, resultando em melhor desempenho em luz fraca. Além disso, uma tecnologia de PV altamente desenvolvida é incorporada no projeto do produto, que permite reduzir a lacuna entre cada célula, habilitando, portanto, maior eficiência geral do módulo, o que promove economias de custo do balanço do sistema (BOS).

A equipe de pesquisa e desenvolvimento da Trina Solar também apresentou um projeto inovador, que integra tecnologia avançada de três cortes, usando um corte não destrutivo, e tecnologia de acondicionamento de alta densidade. Isso reduz ainda mais a perda de resistência e melhora significativamente a resistência do módulo PV a rachaduras das células e o desempenho de pontos quentes, ao mesmo tempo que maximiza a utilização do espaço. Ao fazê-lo, os cientistas criaram módulos de alta potência, caracterizados por alta eficiência e alta confiabilidade, proporcionando aos clientes segurança para seu desempenho, sobre um período garantido.

Link para foto: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/India+Habitat+Center_recompress.jpg

Legenda da foto: India Habitat Centre Project em 2016 (da esquerda para a direita): Gaurav Mathur, diretor da Trina Solar India; Helena Li, presidente da Trina Solar APAC; e Kushagra Nandan, cofundador e presidente da SunSource Energy

Sobre a Trina Solar

A Trina Solar é uma grande provedora mundial de soluções totais para energia solar. Fundada em 1997, a Trina Solar desenvolve soluções patenteadas de PV inteligente para grandes usinas de eletricidade, bem como soluções comerciais e residenciais, sistemas de armazenamento de energia e módulos fotovoltaicos. Como principal provedora mundial de soluções integradas de energia solar, a Trina Solar também exerce liderança no mundo da internet das coisas (IoT – internet of things) na área de energia. A empresa assumiu o compromisso de se tornar uma líder global nesse novo setor emergente. Para obter mais informações, visite www.trinasolar.com.

Sobre a SunSource Energy

A SunSource Energy é uma grande empresa de energia solar distribuída, que desenvolve, é proprietária e opera projetos de energia solar para clientes comerciais e industriais em todo o mundo. Desde sua criação em 2010, a empresa se posicionou na linha de frente da tecnologia inovadora confiável e trouxe novas soluções de energia para o mercado indiano e o global. A SunSource já implementou mais de 300 projetos de energia solar de alta qualidade em 24 estados da Índia e em outros seis países. Alguns destaques incluem os maiores projetos de energia solar em telhados nas Filipinas, no tempo da implementação, um dos primeiros PPAs privados de energia solar em telhado e projetos de energia solar + armazenamento da Índia. Com seus recursos de financiamento interno de projetos, EPC e gestão de ativos, a SunSource Energy administra todo o processo de desenvolvimento da usina de energia solar. A empresa é um investimento da Neev Fund – firma de participações privadas, apoiada pelo Banco Estatal da Índia (SBI – State Bank of India) e pelo Departamento de Desenvolvimento Internacional (DFID – Department for International Development) do Reino Unido. Para obter mais informações, visite www.sunsource-energy.com.

