Com autoridades e executivos, LIDE Next debate cybersecurity nos negócios de saúde e finanças

SÃO PAULO, 4 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A segurança cibernética foi tema da última edição de 2019 do LIDE Next. Promovido pelo LIDE - Grupo de Líderes Empresariais, o evento ocorreu na manhã de hoje, 4, no hotel Renaissance, em São Paulo. Conduzido pelo chairman do LIDE, Luiz Fernando Furlan, e pelo diretor-executivo do Grupo Doria, João Doria Neto, o LIDE Next "Cybersecurity" contou, entre outros, com exposição de Luciano Timm, secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça; José Antônio Ziebarth, diretor de Programa do Ministério da Economia; e o ministro extraordinário de Segurança Pública (2018 a 2019), Raul Jungmann.