Com campanha "Doação em Dobro", colaboradores da bioMérieux ajudam famílias em situação de risco agravado pela Covid-19

SÃO PAULO, 19 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Durante esse período complexo de pandemia global e ciente da importância de ações de responsabilidade social para apoiar famílias em situação de risco neste momento difícil, a bioMérieux, empresa francesa líder no segmento de diagnóstico in vitro, realiza a campanha "Doação em Dobro", voltada a seus colaboradores, para arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza.



Com base na indicação de funcionários, a empresa escolheu três ONGs, de diferentes estados do País. O volume de doações dos colabores será revertido em dobro pela bioMérieux para cada uma das organizações.



Em maio, as ONGs escolhidas foram o projeto Todos na Luta, que estimula o esporte entre crianças e adolescentes em vulnerabilidade social na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro; o Asilo Padre Cacique, entidade que existe de 1898 e realiza obras assistenciais e ações voltadas ao envelhecimento ativo; e a Galera do Bem, em São Paulo, que acolhe crianças carentes com câncer, idosos e portadores de HIV.

No início do mês, cada colaborador recebeu um e-mail convite. Ao escolher o projeto que quer beneficiar, ele é direcionado a uma página personalizada, onde é possível indicar a quantidade de cestas básicas que pretende doar. A campanha segue até o dia 6 de junho.

Sobre a bioMérieux

Há mais de 55 anos no mercado, a bioMérieux é líder na área de diagnóstico in vitro. Em todo o mundo, a empresa tem o propósito de contribuir efetivamente com o desenvolvimento da saúde pública, fornecendo soluções (reagentes, equipamentos e softwares) que determinam a origem da doença e de contaminações de produtos industrializados a fim de melhorar a saúde do paciente e garantir segurança aos consumidores.

A bioMérieux está presente em 43 países, com mais de 11.200 colaboradores e fornece para mais de 160 países com o apoio de uma grande rede de distribuidores.

Em 2018, as receitas atingiram 2,4 bilhões de euros, com mais de 90% das vendas internacionais.

