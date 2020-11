Com circulações duplas, Guangzhou assume a liderança no crescimento da qualidade

GUANGZHOU, China, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Conferência Understanding China 2020 (Entendendo a China 2020), uma das plataformas mais influentes para o mundo aprender sobre a estratégia de desenvolvimento da China, foi encerrada em 22 de novembro em Guangzhou. É a segunda vez que Guangzhou sediou o evento, tornando a cidade uma janela importante para observar a nova jornada da China rumo à modernização.

Entendendo a China começa com um bom conhecimento das cidades chinesas. Na Conferência deste ano, Guangzhou, uma cidade histórica com uma nova vitalidade e um novo ímpeto emergindo como uma megacidade, atraiu muita atenção de todos os presentes, com muitos esperando sentir a experiência que ela ganha na busca do desenvolvimento.

Na conferência, os delegados nacionais e estrangeiros elogiaram a adaptabilidade inspiradora de Guangzhou, como pode ser visto em sua conectividade orientada para a sinergia com Shenzhen, no impulso de revitalização urbana em sua função abrangente, no apelo cultural, no ambiente de serviço e de negócios global, nos esforços de qualidade acelerados da cidade na promoção da meta provincial para o desenvolvimento coordenado do delta do Pearl River como motor principal, nas partes costeiras leste e oeste de Guangdong como novos polos de crescimento e na parte montanhosa do norte como zona de desenvolvimento ecológico.

As autoridades de Guangzhou afirmaram que Guangzhou aproveitaria novas oportunidades para buscar transformação e modernização e transformar o impacto negativo da pandemia em novos motores de transformação econômica para sustentar um crescimento econômico de qualidade.

Em face da pandemia e da complexidade da situação econômica, Guangzhou, como um centro de negócios e comércio internacional, está agora reformulando seu paradigma de desenvolvimento, explorando novas oportunidades para garantir suas novas vantagens, áreas de desenvolvimento e motores de crescimento. Esta mesma histórica cidade do comércio está empenhada de grande coragem e eficiência para se revitalizar e ajudar a criar um dia a dia feliz e próspero para seus moradores.

Li Junru, vice-presidente executivo do Instituto da China para Estratégia de Inovação e Desenvolvimento, expressou na conferência suas grandes expectativas para a cidade. Ele ressaltou que, historicamente, o rejuvenescimento nacional da China remonta à Guangzhou e as mudanças na cidade refletem o desenvolvimento do país. "A mudança do centro econômico da China para o sul e os maiores avanços no desenvolvimento da área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau estão proporcionando mais espaço para o desenvolvimento", acrescentou Li.

A visão de Li pode ser comprovada com estatísticas econômicas e realizações reais. Os dados dos três primeiros trimestres do ano indicam que o crescimento de vários indicadores de crescimento de Guangzhou, incluindo o PIB regional, que passou de negativo para positivo com um aumento anual de 1,0% e, em particular, impressionantes 7,9% anual no terceiro trimestre, 7,0 pontos percentuais acima do segundo trimestre.

"A recuperação econômica de Guangzhou está ganhando impulso à medida que a produção continua a crescer enquanto a demanda continua a aumentar. Novos motores de crescimento estão fortes, a subsistência das pessoas bem protegida e os indicadores principais continuam melhorando para positivos ou atingindo novos máximos desde o início da epidemia", afirmou Feng Jun, vice-chefe do Bureau de Estatísticas de Guangzhou.

"Como pioneira em reforma e abertura, Guangzhou serve como uma janela para o resto do mundo entender esse esforço da China. E agora esta cidade milenar está se renovando. A chave para entender a China é descobrir como essa cidade busca a regeneração urbana", discursou na conferência Zheng Yongnian, reitor do Instituto Avançado de Estudos Globais e Contemporâneos da China, da Universidade Chinesa de Hong Kong, Shenzhen.

À medida que o coronavírus é controlado, a China e suas cidades estão voltando à sua movimentação normal. Nessa transição crítica, Guangzhou, uma cidade de história e vitalidade, está mais uma vez, por meio desta Conferência Entendendo a China, facilitando um melhor entendimento deste país.

FONTE The Organizing Committee of the Understanding China Conference 2020 (Guangzhou)

