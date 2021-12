Com design moderno e tecnologia de alta performance, Micro-ondas LG eleva a experiência do consumidor a um novo patamar

Sempre visando a inovação, a marca oferece ao mercado uma linha completa de produtos, com destaque para o modelo Micro-ondas 30L com Grill de Quartzo e Revestimento Limpa Fácil. Além de aquecer, ele doura e gratina diversos pratos com extrema facilidade. O diferencial do modelo da LG está no grill de quartzo, que esquenta de maneira muito mais rápida e oferece maior segurança no aquecimento por ser embutido. Com o revestimento Limpa Fácil, o tempo é poupado, pois a gordura não gruda nas paredes do aparelho e é possível limpá-lo em segundos, sem produtos de limpeza e sem esforço.

Além disso, a tecnologia avançada LG foi pensada para que o cozimento e descongelamento dos alimentos seja uniforme, garantindo o sabor e proporcionando praticidade com receitas pré-programadas e a função de manter aquecido. Tudo isso acompanha seu design diferenciado que traz para o ambiente um visual sofisticado e moderno.

E, para mostrar como as funcionalidades e atributos dos Micro-ondas funcionam, a LG firmou uma parceria com o canal online Tastemade para divulgação de uma série de vídeos com diversas receitas que podem ser feitas com o produto. No total, serão produzidos cinco conteúdos focados em receitas de micro-ondas, mostrando nos vídeos como utilizar as funções grill, limpa fácil, cozimento perfeito e receitas pré-programadas.

Descubra os conteúdos nos canais da LG: Instagram e Facebook da Tastemade: Instagram, Facebook, Tiktok, Pinterest e site.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por três divisões de negócios – Home Entertainment, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar-condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1700340/04_Design.jpg

FONTE LG

SOURCE LG