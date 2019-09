Com espetáculo Cabaré, Rico Melquiades prova que seu humor vai muito além das redes sociais

Rico Melquiades , que nasceu e vive em Maceió, iniciou sua trajetória no humor há dois anos fazendo vídeos engraçados com sua família sobre o seu dia a dia, de forma despretensiosa e muito natural. E foi dessa maneira, longe de qualquer ostentação nas redes, que no começo de 2018 um desses vídeos viralizou na Internet. Artistas como David Brasil, Marco Luque, Tiririca e Fábio Porchat compartilharam o material produzido pelo humorista, que, logo em seguida, se viu sua carreira decolar de vez.

"Minha vida mudou depois que o humorista Carlinhos Maia me conheceu. Fiz uma turnê com ele nos Estados Unidos e participei do quadro 'Vem com Safadão", com o cantor Wesley Safadão. Esses trabalhos me tornaram ainda mais conhecidos e hoje tenho mais de 1 milhão de pessoas que me seguem no Instagram, que acompanham minha carreira e que se divertem com as minhas postagens", destacou Melquíades, que tem entre seus seguidores famosos como o DJ Alok e a modelo Nicole Balhs.

Nos palcos

As histórias engraçadas e o sucesso de Rico Melquiades agora podem ser acompanhados nos palcos. Ao lado do humorista e também queridinho da Internet, Davi Mateus, o alagoano estreou em setembro o espetáculo Cabaré com lotação máxima de público no Teatro Gustavo Leite, em Maceió.

Na apresentação, Rico e Davi seguem o mesmo padrão de humor que deu certo até agora, sempre destacando os dilemas e as situações vividas diariamente pela dupla, que se conheceu através de uma amiga em comum. Os personagens apresentados, já admirados na Internet, prometem garantir ainda mais momentos engraçados pessoalmente. "Trabalhamos bastante para estrear um show especial onde o público ri do começo ao fim", conta Melquiades.

Depois de Maceió, o Stand Up Comedy segue para o Recife e Arapiraca e, futuramente, rodará o Brasil.

Sonho

A apresentação e o sucesso do show Cabaré é a realização de um sonho para o humorista. "Estou tentando meu espaço na internet há quatro anos e sempre soube que não seria fácil, porque existe muita gente talentosa nas redes. Sempre fiz vídeos engraçados e no Instagram percebi que as pessoas gostam de acompanhar a rotina do outro e foi aí que me encontrei e consegui me destacar com o meu humor, que agora está nessa apresentação tão especial para nós", finalizou.

