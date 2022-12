Com falta de mão de obra qualificada no exterior, Froneri Brasil capacita talentos e exporta para Estados Unidos e Reino Unido

Em 2022, a empresa prevê a contratação de mais engenheiros para as unidades no exterior

RIO DE JANEIRO, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A Froneri, uma joint-venture entre Nestlé e R&R formada em 2016, que no Brasil atua no segmento de sorvetes, abriu processo seletivo para engenheiros trabalharem no exterior. O Programa Exportação de Talentos teve início em 2021, fruto de uma parceria com as unidades de Froneri dos Estados Unidos e Reino Unido, e busca captar talentos brasileiros para atuar em ambos os países. Com uma taxa de retenção de talentos que ultrapassa os 80%, o projeto é o segundo da empresa, que viu no Brasil a oportunidade de reter mão de obra qualificada.

Segundo a Head de Recursos Humanos da Froneri Brasil, Samara Macedo, os profissionais atraem o olhar de outros países pela dedicação no trabalho. "Os profissionais brasileiros são muito bem avaliados por UK e USA pelo compromisso ao desempenhar suas funções. Foi um desafio para o negócio brasileiro, mas estamos entregando profissionais muito bem qualificados para ocupar posições de extrema importância nesses países.

Em 2021, a primeira edição do Programa Exportação de Talentos enviou 5 profissionais para trabalhar no exterior. Dois deles, já antigos colaboradores da empresa, conquistaram a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Já os outros três engenheiros contratados foram ocupar as vagas no Reino Unido. Esse ano, a expectativa é ainda maior. A previsão da Froneri Brasil é de preencher novas vagas em UK, e no USA, aumentando o número de profissionais expatriados.

O processo de captação de talentos para o Programa é um esforço das equipes de Recursos Humanos da Froneri Brasil, em conjunto com os RH's das sedes do Reino Unido e Estados Unidos. "Está sendo um trabalho conduzido e gerenciado pelos RHs e pela equipe Técnica da Fábrica no Brasil. Estamos acompanhando de perto as etapas do processo e buscando passar a melhor experiência para os candidatos", explica Samara.

Além da captação de talentos, o projeto também tem o objetivo de desenvolver profissionais para o mercado de trabalho no exterior. Os aprovados no programa passarão por treinamento, nos quais serão preparados para desempenhar funções técnicas específicas. Ainda durante o treinamento no Brasil, os contratados terão a possibilidade de fazer uma imersão em soft skills, como comportamento, liderança e valores da Froneri Brasil.

Para participar do Programa, os candidatos devem ter formação em Engenharia Mecânica, de Automação, Elétrica ou outras correlacionadas, e ter um perfil prático com experiência em fábrica. O processo seletivo para o Exportação de Talentos é feito pela empresa no Brasil, e conta com entrevista com RH, teste de proficiência em inglês, entrevista técnica em inglês e teste técnico e prático dentro da fábrica. Se aprovados, os candidatos passam pelas últimas etapas com a participação das unidades Froneri US e UK, em uma entrevista com o setor de RH e técnica dos países.

