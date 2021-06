Com foco comercial em nova linha de produtos, Silvestre Labs investe em cicatrizante e curativo

Não se trata tão somente de uma renovação de produtos, mas do reposicionamento da empresa no mercado, de modo amplo e tendo como parte do planejamento estratégico uma linha diferenciada, moderna e eficaz. Esse processo irá contar ainda com a mudança de parte do grupo para novas instalações. Tudo isso sem deixar de lado o DNA dos nossos negócios: transformar pesquisa e desenvolvimento em produtos inovadores e comercialmente viáveis – explica Eduardo Cruz, sócio fundador do grupo Axis Biotec.

Destaque do novo portfólio da Silvestre Labs, o Colzen®, um curativo biológico antimicrobiano e cicatrizante, possui em sua composição alginato, nitrato de cério e colágeno tipo I e tem como efeitos controlar a exsudação excessiva e reduzir a colonização bacteriana, acelerando, consequentemente, o processo de cicatrização das feridas. Já o Manzix®, uma matriz de colágeno tipo I, é indicado para hemostase em cirurgias eletivas ou de emergência, ou para qualquer situação onde haja necessidade do controle do sangramento.

Ao longo de 2021, a Silvestre Labs já havia anunciado tratativas com empresas interessadas em adquirir e formar parcerias com seus produtos. Recentemente, foi comunicada a celebração de acordo de parceria com a Impacil De Bartoli para a distribuição nacional e exclusiva do Extra Graft®, um enxerto ósseo que associa colágeno tipo I e hidroxiapatita. Em março, outra parceria foi celebrada com o Cristália, para a venda da linha dermatológica. Fazem parte dessa cartela de produtos o Dermazine®, o Gino-Dermazine®, o Dermacerium®, o Dermacerium HS®, o Dermidrata® e a Vaselina Salicilada.

Todos esses produtos são referência no mercado nacional devido ao compromisso da Silvestre Labs em assegurar todos os padrões de qualidade exigidos por órgãos reguladores nacionais e internacionais – observou Simone Cruz, sócia do grupo Axis Biotec.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1550994/Silvestre_labs.jpg

FONTE Silvestre Labs

SOURCE Silvestre Labs