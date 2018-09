Com Hem lanza el primer despliegue Android de su tipo con TV de pago segura de la siguiente generación de Verimatrix

El nuevo decodificador, desarrollado en el sistema operativo Android N (Nougat), se está desplegando a los 1,4 millones de suscriptores por cable, terrestres, IPTV y OTT de Com Hem. VCAS Ultra asegura la distribución del contenido en todos los servicios en las tres redes y pantallas end-to-end, además se asegura que la seguridad del contenido UHD/4K cumple o excede las especificaciones de MovieLabs para la protección mejorada de contenido.

Una seguridad efectiva del contenido necesita una separación entre el procesamiento de seguridad de la TV de pago y datos de otras aplicaciones, y VCAS Ultra proporciona el aislamiento necesario, incluyendo descifrado, para el entorno abierto de Android TV.

"Android TV plantea un desafío muy distinto y particular comparado con los entornos cerrados de los decodificadores tradicionales, por lo que era vital para nosotros trabajar con un proveedor de seguridad que pudiese ofrecer una solución end-to-end para resolver todos nuestros problemas de seguridad", comentó Thomas Helbo, director tecnológico de Com Hem. "Tenemos mucha confianza para volver a invertir en Verimatrix, ya que hemos confiando en su marco VCAS para seguridad en múltiples redes durante años, y confiamos plenamente en que su plataforma de la siguiente generación soportará este despliegue realmente pionero".

VCAS saca partido del Trusted Execution Environment (TEE) que está dentro del chip en sistema del decodificador e incluye los clientes de seguridad para IPTV y redes por cable con los que opera Com Hem. El marcado digital forense, opcional y robusto asegura una seguridad completa en contenido e ingresos para Com Hem y sus proveedores de contenido.

"Com Hem tiene la ambiciosa visión de ofrecer a sus clientes una selección virtualmente ilimitada para acceder y ver contenido de vídeo. Y VCAS proporciona la tecnología precisa necesaria para soportar los diferentes métodos de entrega, ampliar el alcance de los suscriptores a servicios UHD/4K y proteger el contenido en cumplimiento con los últimos estándares industriales", comentó Steve Oetegenn, presidente de Verimatrix. "Com Hem puede tener la tranquilidad que la flexibilidad y escala del marco VCAS seguirá creciendo al mismo ritmo que el crecimiento e innovación de las ofertas de servicios de Com Hem".

Para aprender más cosas acerca del primer despliegue a gran escala de TV de pago Android N (Nougat) basado Android TV nivel de operador y cómo ayuda Verimatrix a Com Hem para que ofrezca servicios híbridos UHD/4K únicos, descargue el estudio de caso.

Acerca de Com Hem y el Com Hem Group



Com Hem ofrece banda ancha, TV, servicios de juegos y telefonía a hogares y empresas suecas. Nuestra red, potente y preparada para el futuro, con velocidades de hasta 1 Gbit/s, cubre la mitad de los hogares del país, lo que convierte a Com Hem Group en un impulsor importante en la creación de una Suecia digital. A nuestro 1,45 millón de clientes les ofrecemos la gama más amplia de canales de TV digital y servicios de pago a través de decodificadores además de tabletas y teléfonos inteligentes para estar en movimiento. La compañía se fundó en 1983 y tiene aproximadamente 1100 empleados. Com Hem tiene su sede central en Estocolmo y opera a través de cuatro filiales: Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB e iTUX Communication AB. En 2017, las ventas del grupo sumaron en total 7,136 billones de coronas suecas. Desde 2014, las acciones de Com Hem se cotizan en Nasdaq Estocolmo. www.comhemgroup.com

Acerca de Verimatrix



Verimatrix se especializa en garantizar y mejorar los ingresos de dispositivos y servicios conectados a la red de todo el mundo y se le reconoce por el servicio número uno del mundo en seguridad de ingresos para servicios de vídeo basados en IP. La familia de soluciones, ganadora de premios y auditada por terceros, Verimatrix Video Content Authority System (VCAS™) permite a los proveedores de servicios de vídeo extender sus redes de manera rentable y crear nuevos modelos de negocio. La compañía ha seguido con su innovación técnica ofreciendo una plataforma de recogida exhaustiva de datos, Verspective® Analytics, para optimización de calidad de experiencia en tiempo real para mejorar la participación de los usuarios, la monetización del contenido y recogida/análisis de datos, y Vtegrity™, una seguridad avanzada que aborda amenazas IoT y la gestión del ciclo de vida del servicio.

Su ecosistema de socios sin igual permite a Verimatrix proporcionar un valor único a las empresas además de ofrecer seguridad, conforme los proveedores de servicios introducen nuevas aplicaciones que sacan provecho de la proliferación de servicios conectados. Para más información, visite www.verimatrix.com, nuestro blog Pay TV Views y síganos en @verimatrixinc, Facebook y LinkedIn para unirse a la conversación.

