Com inteira atenção à opinião dos usuários e foco no desenvolvimento da qualidade da marca, GAC MOTOR cria uma experiência de condução que supera as expectativas

Acompanhando uma tendência crescente rumo a uma economia global, a GAC MOTOR adotou uma estratégia internacional que satisfaz plenamente as demandas locais, mantendo, ao mesmo tempo, insights precisos e respostas rápidas. A partir desta experiência de introduzir três modelos de automóveis no mercado chileno, vemos como a GAC MOTOR tem como ponto de partida as necessidades do consumidor, garantindo que os produtos atendam às demandas neste complexo ambiente automotivo.

O GS4 reúne toda a riqueza da tradição milenar do Oriente e o requinte do design moderno. Além disso, o alto torque e o baixo consumo de combustível do GS4 se ajustam perfeitamente ao ambiente chileno, com seu elevado volume de tráfego, que demanda mais tempo no trânsito.

Tendo as necessidades dos consumidores como ponto de partida, a GAC MOTOR começou a se concentrar em recursos eficientes de energia e conectividade inteligente. O GS3 conta com a tecnologia de controle de combustão GCCS, desenvolvida e patenteada pela GAC MOTOR, para obter alta eficiência, com um consumo de combustível surpreendentemente baixo de 7,0 L a cada 100 km. Além disso, o GS3 possui uma tela de controle central colorida de oito polegadas instalada, criando uma forte sensação de capacidade tecnológica moderna, superando até mesmo as expectativas dos consumidores chilenos mais jovens.

Como o único modelo importado de automóvel inteligente, o GA4 traz uma definição mais profunda para o conceito de tecnologia inteligente. O GA4 vem fortemente equipado com o sistema de entretenimento ativado em um segundo, o sistema Bluetooth de mãos livres e o sistema de entrada e partida de automóveis sem chaves, todos eles interligados para proporcionar ao usuário uma experiência confortável e perfeita.

As boas experiências dependem da criação de alta qualidade, e tais produtos dependem de um sistema eficaz. Com a introdução do GS4, GS3 e GA4, este poderoso sistema, no qual a GAC MOTOR aposta fortemente, foi apresentado na íntegra. Com uma visão perspicaz das necessidades dos clientes, produtos de alta qualidade e tecnologia inovadora, a GAC MOTOR está transformando o estilo de vida automotivo de seus usuários, fazendo deste um mundo melhor para eles.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1435593/GAC_MOTOR.jpg

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR