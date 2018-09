Com mais de 50 restaurantes, o Emaar Hospitality Group oferece o verdadeiro sabor da cozinha mundial a viajantes de todo o mundo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 26 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- O Emaar Hospitality Group, uma empresa da Emaar Properties e o hotel oficial e parceiro de hospitalidade da Expo 2020 de Dubai, está oferecendo a viajantes de todo o mundo e apreciadores da boa vida o sabor da cozinha mundial – em mais de 50 opções excepcionais nos hotéis e restaurantes do grupo.

Os restaurantes ficam em 14 hotéis das três marcas hoteleiras do grupo – a Premium de luxo, Address Hotels + Resorts, de estilo de vida exclusivo, Vida Hotels and Resorts, e a contemporânea do tipo standard, Rove Hotels – em Dubai, bem como no Al Alamein Hotel do Egito. Viajantes de todo o mundo também podem explorar as experiências alimentícias oferecidas no Armani Hotel de Dubai e Armani Hotel de Milão.

Desde a cozinha internacional à autêntica cozinha japonesa e à árabe tradicional – bem como cozinha de fusão (fusion) – os restaurantes destacam-se por sua locação excepcional. Os visitantes podem se deleitar no Burj Khalifa, o ícone mundial, bem como em outras unidades do centro de Dubai, com vista para a Fonte de Dubai. Eles poderão jantar em retiros de golfe ou à beira-mar – qualquer que seja a sua escolha, elas virão com um tesouro em ofertas culinárias.

Explore o At.mosphere do Burj Khalifa, um restaurante autoral oferecendo cozinha contemporânea no 122º andar do prédio, o La Serre, destacado por sua inovação culinária e cozinha francesa no Vida do centro da cidade (Downtown), Sean Connolly at Dubai Opera, que marca a estreia regional do chef Sean Connolly, oToko, no Vida Downtown – para apreciadores da cozinha japonesa – e o Katana, criado pelo Address Downtown, recriando o Robata, o lounge de sushi da rota do pôr do sol (Sunset Strip) de Los Angeles. Os visitantes dispõem de um cardápio para escolhas no Clube de Polo e Equitação de Dubai (Dubai Polo & Equestrian Club), Arabian Ranches Golf Club e no Iate Clube da Marina de Dubai (Dubai Marina Yacht Club).

Descubra a cozinha argentina no Asado do Palace Downtown, sabores Nezesaussi no Manzil Downtown e no Address da Marina de Dubai (Address Dubai Marina), delícias mediterrâneas no Nineteen do Address Montgomerie e pratos internacionais nos restaurantes The Daily da rede Rove Hotels. Imperdíveis são o lounge e o restaurante do Address Boulevard e Address Downtown, mas, para delícias tailandesas, dê uma passada no Thiptara do Palace Downtown.

Olivier Harnisch, CEO do Emaar Hospitality Group, disse: "Nossos restaurantes, instalados em locações exóticas e comandados por profissionais experientes, são organizados para apresentar sabores culinários excepcionais. Nossos visitantes serão mimados por sua escolha, sobretudo, por nossa competência na operação de restaurantes".

