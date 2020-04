Com novos parceiros, a CATL fortalece compromisso com a eletrificação de veículos comerciais na Europa

NINGDE, China, 27 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Reagindo à tendência de crescimento na direção da mobilidade eletrônica, a Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) (300750.SZ), a fabricante líder global de baterias para veículos elétricos (VE), está expandindo parcerias com a VDL Bus & Coach B.V. e com a Quantron AG para otimizar soluções e serviços de produtos locais para a eletrificação de veículos na Europa. As novas parcerias são significativas para a estratégia internacional da CATL no setor de negócios de veículos comerciais, pois elas permitem que a empresa desenvolva uma rede abrangente e vibrante para grandes fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e empresas de pequeno e médio porte (SMEs).

Cooperação com a VDL Bus & Coach para distribuir ônibus elétricos na UE

A CATL assinou recentemente um contrato com a VDL Bus & Coach, a pioneira europeia em transporte público elétrico. Conforme o acordo, a CATL irá fornecer para a VDL Bus & Coach seu sistema de bateria de densidade de alta energia baseado em seu produto padronizado LFP CTP (célula para conjunto)-plataforma. A VDL Bus & Coach tem sido a líder de mercado do setor de ônibus elétricos na Europa com participação de 22 por cento. Através dessa cooperação, a CATL pode oferecer soluções flexíveis e serviços de ciclo de vida completos para clientes de ônibus elétricos na Europa. Além disso, a VDL Bus & Coach vai expandir ainda mais a participação no mercado e seguir em frente tendo como objetivo "Visando o Zero". Como produto dessa cooperação, os ônibus elétricos serão lançados primeiramente na Holanda em 2020.

Autorização da Quantron AG como revendedora oficial da CATL na Europa

Com o acordo recém-concluído entre a CATL e a Quantron AG, a empresa alemã Quantron AG é a partir de agora a distribuidora autorizada e parceira de serviços da CATL para veículos comerciais e aplicações industriais na Europa. Sendo uma importadora, a Quantron AG está autorizada como revendedora da CATL para fornecer baterias na Europa. Com produtos de bateria CATL padronizados, conjuntos LFP CTP (célula para conjunto) e módulos NMC, a CATL e a Quantron AG poderão ajudar as SMEs a encontrarem soluções flexíveis para atender suas necessidades desde as vendas, integração até o pós-vendas, mesmo em baixos volumes de compras. Apoiada pela rede da Quantron AG, a CATL pode reduzir ainda mais o tempo de entrega, melhor atender os cenários de aplicação local e oferecer soluções para grande eficiência nos custos.

"A CATL está comprometida a impulsionar inovações de energia nova por todo o mundo. Fornecer soluções altamente eficientes e confiáveis para eletrificar veículos comerciais é um elemento essencial para o desenvolvimento do mercado de mobilidade eletrônica em geral", disse Li Xiaoning, presidente executivo de aplicação internacional para veículos comerciais. "A CATL, a VDL Bus & Coach e a Quantron AG compartilham a mesma dedicação e paixão pela mobilidade eletrônica. Estamos felizes por trabalharmos juntos com nossos parceiros para levarmos mais valores para nossos clientes europeus compartilhados".

Soluções diversas para aplicações diversas

Diferente dos veículos de passageiros, as exigências da aplicação e condições de trabalho são muito mais complicadas na eletrificação de veículos comerciais, que variam de ônibus urbanos/interurbanos, caminhões, vans e embarcações até aplicações industriais tais como empilhadeiras e máquinas de construção.

Para melhor se adequarem em vários cenários de aplicação, as soluções de baterias da CATL com recursos da química LFP, um ciclo de vida excepcionalmente longo e alta estabilidade de abalo térmico de até 800°C, permitem o desempenho de destaque dos produtos no custo total da propriedade (TOC) e na segurança. Beneficiando-se da tecnologia CTP, a qual diminui os módulos de peças convencionais, o conjunto de baterias tem eficiência mais alta da integração em 90% e no final alcança a densidade de energia do sistema de um conjunto LFP CTP que é tão alto quanto 160Wh/kg. A bateria NMC é uma outra solução opcional para a eletrificação de veículos comerciais, especialmente para veículos que têm exigências mais altas de eficiência de volume. Ela alimenta veículos com densidade de energia mais alta para aplicações de direção de longa distância e aplicações com fins lucrativos.

Além da VDL Bus & Coach e da Quantron AG, a CATL formou parceria com a Daimler Trucks & Buses e faz parte da aliança internacional da VWCO, e-consórcio, para promover a eletrificação de veículos comerciais em todo o mundo.

Sobre a CATL

A Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) é uma líder mundial no desenvolvimento e produção de baterias de lítio-íon, cujos negócios cobrem pesquisa e desenvolvimento, fabricação e vendas de sistemas de baterias para veículos de nova energia e sistemas de armazenamento de energia. Em 2019, as vendas de baterias para veículos elétricos da empresa alcançaram 40,25 GWh em todo o mundo, tornando a empresa a líder mundial no volume anual de consumo de baterias VE, de acordo com dados da SNE Research.

Com sede em Ningde, China, a CATL possui mais de 26.000 funcionários em todo o mundo em 2019 e subsidiárias em Pequim, Liyang (Província de Jiangsu), Xining (Província de Qinghai) e Yibin (Província de Sichuan), bem como em Munique (Alemanha), Paris (França), Yokohama (Japão), Detroit (EUA) e Vancouver (Canadá). Além disso, a empresa possui e opera unidades de produção de baterias nas províncias de Fujian, Jiangsu, Qinghai e Sichuan e em sua fábrica europeia situada em Erfurt, Alemanha, e sua primeira fábrica no exterior está atualmente em construção. Em junho de 2018, a empresa se tornou pública na Bolsa de Valores de Shenzhen com o código de ação 300750.

Para mais informações, visite o endereço http://www.catlbattery.com .

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

Related Links

www.catlbattery.com



SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.