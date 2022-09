Com o crescente valor e influência da marca, a receita de exportação da XCMG no primeiro semestre de 2022 tem um crescimento de mais de 157% em relação ao ano anterior

XUZHOU, China, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A XCMG Construction Machinery Co., Ltd. (SHE:000425) informou um faturamento de 38,204 bilhões de yuans (USD 5,52 bilhões) no primeiro semestre, que terminou em 30 de junho, uma redução de 28,23% em relação ao ano anterior, o que demonstra uma queda menor em comparação com a média do setor. A receita de exportação da XCMG totalizou 12,488 bilhões de yuans (USD 1,8 bilhão), um aumento de 157,28% em relação ao ano anterior.

De acordo com as demonstrações financeiras simuladas após a conclusão da reorganização de ativos materiais, a "New XCMG" ocupa o primeiro lugar no setor de maquinários de construção da China em termos de faturamento total e lucro líquido. Além disso, o plano de dividendos provisórios da XCMG tem um dividendo proposto de 2,3 yuans por dez ações (impostos incluídos).

Após cinco anos de rápido crescimento, o setor de maquinários de construção mostrou uma tendência de queda a partir do segundo trimestre de 2021, que continua até hoje, e o mercado interno da China está passando por um ajuste cíclico. Diante dos desafios, a XCMG mapeou uma nova configuração do setor de "cinco pilares e dez setores estratégicos emergentes" com foco contínuo nos negócios principais:

A unidade de negócios de maquinários de içamento mantém sua liderança no mercado altamente competitivo, com um aumento de 3,1% na participação de mercado e nos avanços nas vendas de guindastes para todos os terrenos nos mercados europeu/americano de ponta;

A participação de mercado dos guindastes sobre esteiras aumentou 8,1%. A XCMG expandiu o escopo do negócio de caminhões-guindaste e explorou novas oportunidades de crescimento rentável;

Os equipamentos de segurança para combate a incêndios da XCMG mantiveram a primeira posição em caminhões de incêndio com sistemas de elevação e plataformas de trabalho aéreo do tipo lança; além disso, a empresa iniciou a segunda fase da construção de sua nova fábrica;

A tecnologia de meio ambiente da XCMG aumentou sua participação de mercado e margem de lucro bruto;

Os faturamentos provenientes de maquinários de construção de pequeno porte, maquinários de manutenção, empilhadeiras e indústria da informação aumentaram 100,3%, 18,3%, 89,5% e 23,4% em relação ao ano anterior.

"New XCMG" consolida sua posição de liderança no mercado externo

No primeiro semestre de 2022, as entidades internacionais da XCMG apresentaram desempenho excepcional, com um aumento de 71,8% em seus faturamentos. O faturamento da XCMG Brasil no primeiro semestre ultrapassou o faturamento total anual de 2021, e a unidade alcançou um aumento significativo no lucro e nos indicadores em geral. Os processos de registro e escolha de local da empresa dos projetos norte-americanos da XCMG foram concluídos, e o faturamento da German Schwing aumentou, enquanto a India Schwing tornou-se uma referência de desenvolvimento colaborativo com um aumento de 68,5% no faturamento. A XCMG India está oficialmente em operação, e a subsidiária do grupo no Uzbequistão informou um crescimento no faturamento de 69,1% em relação ao ano anterior.

"A 'New XCMG' promoverá a transformação, a modernização e o desenvolvimento de alta qualidade, continuará a promover o avanço das tecnologias digitais com o suporte de plataformas de software de ponta e fortalecerá a P&D de tecnologias da informação como big data, IA, 5G, IoT industrial e gêmeos digitais, ampliando e estabilizando, ao mesmo tempo, a cadeia de inovação, o setor e a cadeia de suprimentos, a fim de desenvolver vantagens competitivas centrais para gerar crescimento e lucro," disse Lu Chuan, presidente da XCMG.

