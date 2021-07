Com o lançamento de God is a Woman, uma nova fragrância inspirada no poder da natureza, a artista vencedora do Grammy® Award e de vários discos de platina, Ariana Grande, ingressa na categoria Clean Beauty

NOVA YORK, 30 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a vencedora do Grammy® Award, Ariana Grande, convida você a ter uma experiência sensorial e íntima surpreendente com sua nova fragrância empoderadora, God is a Woman. Uma lufada de ar fresco para os sentidos, esta fragrância tão esperada, em parceria com a LUXE Brands, será lançada hoje exclusivamente em Ulta.com e, em 1º de agosto de 2021, em todas as lojas Ulta Beauty dos Estados Unidos.

Inspirado pelo grande poder da natureza, o perfume God is a Woman é composto por 91% de ingredientes puros de origem natural, uma experiência completamente nova da franquia Ariana Grande Fragrance, e é 100% vegano, sem exploração animal. Nas duas semanas após o lançamento de God is a Woman, uma porcentagem de cada compra efetivada da fragrância será doada para iniciativas de limpeza do oceano em todo o mundo.

"Estou muito entusiasmado em comemorar o lançamento da nossa primeira fragrância pura", disse Grande. "Sempre trabalhamos, é claro, sem práticas envolvendo crueldade animal, mas estamos todos muito orgulhosos deste próximo passo com materiais de origem responsável, limpa e ingredientes veganos. Eu realmente adoro essa fragrância e espero que todos que a usarem sintam-se lindos e poderosos."

"A fragrância God is a Woman é a verdadeira expressão da mensagem poderosa de Ariana para seus fãs. O aroma e a marca apaixonantes destacam a evolução da franquia na categoria Clean Beauty", explica Noreen Dodge, diretor de Marketing da LUXE Brands. "A marca sempre adotou uma política livre de crueldade e utiliza ingredientes da mais alta qualidade, no entanto, estamos procurando fazer a transição de toda a nossa linha de embalagens para materiais mais sustentáveis. Os líderes do setor estão cuidadosa e intencionalmente implementando essas etapas em muitas categorias e você continuará a ver mudanças interessantes em toda a franquia ao longo do tempo."

Elaborado por Jerome Epinette da Robertet, perfumista criador responsável pela Byredo e Atelier Cologne, God is a Woman é uma combinação inesperada de ingredientes luxuosos e naturais que envolverão você da cabeça aos pés. "God is a Woman apresenta uma dualidade sem precedentes em fragrância: uma estrutura de perfume incrivelmente simples construída à base de alguns dos materiais naturais mais cobiçados e requintados disponíveis para mim como perfumista, mais especificamente ambarete e lírios. Sinto que o futuro da elaboração de perfumes será desta forma, simplicidade e luxo ancorados na natureza", disse Jerome Epinette, vice-presidente e mestre perfumista da Robertet Inc.

Ariana Grande lançou sua primeira fragrância em 2015. Desde então, o sucesso global das fragrâncias de Ariana Grande tem sido sem precedentes com vendas de varejo superiores a 750 milhões de dólares desde o lançamento. A franquia premiada ostenta indicações para o Fragrance of the Year, Media Campaign of the Year e Consumer Choice com o lançamento de Thank U Next em 2019 e empolgantes vitórias do 2020 Fragrance of the Year com "Cloud" e 2021 Fragrance of the Year com R.E.M.

"Eu ainda estou impressionado com o relacionamento próximo dos fãs com Ariana, e com sua abordagem prática no desenvolvimento de perfumes únicos que eles vão adorar assim como as suas campanhas autênticas e atraentes", disse Tony Bajaj, CEO da LUXE Brands. "Das notas de fragrância aos materiais de origem sustentável usados na embalagem, Ariana esteve à frente do processo criativo do perfume God is a Woman. A LUXE Brands tem a honra de mais uma vez fazer parceria com um ícone tão influente."

A EMBALAGEM

O design da embalagem de God is a Woman revela uma expressão genuinamente ousada de uma maneira simples. O recipiente de vidro translúcido de lavanda tem um formato alto, esguio, fino e elegante de pureza atemporal envasado com tampa de cor branco creme. O recipiente é montado sobre um suporte tipo pedra incrível, criando uma combinação maravilhosa e inigualável.

Na caixa, Ariana cercada por bonitas flores, criando uma fantasia de transcendência em união com a natureza.

NOTAS DA FRAGRÂNCIA

Superior:

Ambarete e peras suculentas

Coração:

Pétalas de rosas turcas e lírios

Fundo:

Baunilha de Madagascar Vanilla & Cedro Cremoso

PREÇOS

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 mL $65,00

Eau de Parfum Spray, 1,7 FL OZ/50 mL $55,00

Eau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 mL $45,00

Todos os preços são para o varejo, sugeridos pelo fabricante em dólares americanos.

A marca será lançada mundialmente por outros varejistas renomados no final do outono, entre eles

Canadá: Shoppers Drug Mart



Europa: Douglas



Reino Unido: Boots, Superdrug, The Perfume Shop e The Fragrance Shop



Austrália: My Chemist

SOBRE ARIANA GRANDE

Vencedora do Grammy e com vários discos de platina e superestrela internacional, Ariana Grande é a primeira artista a ocupar os três primeiros lugares da Billboard Hot 100 desde os Beatles em 1964 com "7 Rings," "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" e "Thank U, Next." Em 2020, ela se tornou a primeira e única artista a ter cinco singles em primeiro lugar na história das paradas. Em 2021, Ariana Grande fez história como a primeira artista a conquistar simultaneamente três dos 10 primeiros lugares na Billboard Pop Airplay e nas paradas Mediabase Top 40 com "positions," "34+34" e "pov." Aos 27 anos, conquistou cinco discos de platina e ultrapassou 35 bilhões de streams – ela é a artista mais tocada no Spotify na última década – ao mesmo tempo em que se torna uma das maiores estrelas pop de nossa geração com seus vocais poderosos e presença incomparável, tanto no palco quanto com seus fãs. Em 2019, A. Grande embarcou na turnê mundial Sweetener e realizou mais de 100 shows ao longo do ano, inclusive foi a atração principal do Lollapalooza e Coachella - se destacando ainda por ser a atração principal mais jovem da história do festival. Em 2021, foi anunciado que A. Grande se juntaria ao THE VOICE DA NBC como mentora. Ela também pode ser vista no próximo filme de Adam McKay, DON'T LOOK UP, junto com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, na Netflix.

SOBRE A LUXE BRANDS

A LUXE Brands, Inc. é uma renomada empresa global de beleza dedicada ao desenvolvimento de marcas de beleza de classe mundial que inspiram consumidores em todo o mundo. A abordagem inovadora da empresa para projetos, marketing e construção de marcas introduzindo o etos digital ganhou vários prêmios em todo o mundo. A LUXE Brands foi premiada Fragrance of the Year em 2019 pela frangrância Cloud de Ariana Grande. O portfólio completo inclui Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice da Cosmopolitan e uma parceria de licenciamento com a General Motors da marca Hummer.

FONTE LUXE Brands

