Com o mais recente sistema operacional Android, KONKA apresenta smart TVs da série 680 na América Latina

BRASÍLIA, Brasil, 23 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A KONKA Group Co. Ltd. ("KONKA", "a Empresa"; 000016.SZ), uma empresa líder em tecnologia, anunciou o lançamento de sua nova linha de smart TVs em cores em toda a América Latina*, começando pelo Brasil. As novas TVs KONKA sem moldura da série 680 contam com o mais recente sistema operacional Android 11 inteligente e uma tela 4KUHD, que oferece qualidade de imagem de ultra-alta definição. A KONKA também exporá a TV da série 680 na CES em janeiro de 2023, com mais produtos de alta tecnologia no pipeline para os mercados das Américas.

Smart TV KONKA 4K - série 680

"Os estilos de vida das pessoas estão se tornando mais diversificados, e, para os consumidores, injetar novos elementos em suas vidas comuns tornou-se uma prioridade", disse Kobe Liao, gerente geral da divisão de negócios internacionais da KONKA. "A TV KONKA da série 680 foi desenvolvida para permitir que mais famílias tirem proveito da diferença que os produtos inteligentes podem trazer para suas vidas cotidianas."

A TV KONKA da série 680, que roda no sistema operacional Android 11, permite que os clientes alternem entre várias tarefas sem sair da operação atual na interface do usuário. Isso significa que eles podem visualizar e mudar diretamente de um aplicativo, canal de TV, filme ou transmissão ao vivo usando apenas a tecla de início.

O sistema operacional também vem equipado com o poderoso Google Assistant**. Os clientes podem ativar o assistente de voz em qualquer interface pressionando o botão Voice no controle remoto. O assistente, então, permite que eles assumam o controle total da TV usando apenas a voz. Os clientes podem simplesmente conversar com aplicativos de controle, o sistema de entretenimento, bem como dispositivos domésticos inteligentes, aprimorando consideravelmente sua experiência.

Na KONKA, acredita-se que a inovação tecnológica reduzirá os custos gerais da fabricação de produtos, permitindo que mais consumidores comprem produtos de maior qualidade pagando menos. Com essa percepção, a KONKA continua a fortalecer seu compromisso com P&D e inovação. Ela lançou vários produtos de consumo alimentados por suas tecnologias de Mini LED, OLED e Micro LED, impulsionando a comercialização de pixel pitches do campo de telas profissionais para o mercado de consumo em geral, melhorando, assim, a experiência do usuário.

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o idioma ou país. Alguns serviços ou aplicativos podem não estar disponíveis em alguns países e/ou exigem acesso à internet.

**Para usar o Google Assistant, baixe o Google Home em seu smartphone e conecte-o a sua KONKA em casa.

Sobre a KONKA Group Co., Ltd.

Como uma empresa baseada em plataformas, impulsionada pela inovação tecnológica, o escopo de negócios da KONKA abrange produtos eletrônicos de consumo, tecnologia de semicondutores, tecnologias ecológicas, parques industriais, serviços de plataforma e investimentos e finanças. Fundada em 1980, a KONKA é a primeira empresa sino-estrangeira de eletrônicos de consumo da China listada na Bolsa de Valores de Shenzhen. Desde 1999, a KONKA está entre as 100 melhores empresas da China e também foi nomeada uma das "dez marcas mais valiosas da China". Com faturamento anual de mais de USD 7 bilhões, a KONKA tem mais de 40 subsidiárias, 200 escritórios de vendas, mais de três mil pontos de serviços e mais de 15 mil funcionários.

