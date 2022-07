Com o tema "Uma Carta de Amor à Floresta Amazônica", 11º Brazilian Festival traz estrelas de renome da música em outubro

O tema do festival deste ano é "Uma Carta de Amor à Floresta Amazônica" e vai enaltecer e promover a preservação de um dos mais importantes ecossistemas do mundo. "O festival deste ano será uma ode à Amazônia e às culturas vibrantes que a cercam", disse o fundador e organizador do festival, Luciano Sameli.

No palco principal do sábado, 8 de outubro, estará Vitor Kley, cuja música "A Tal Canção pra Lua" foi indicada ao Grammy Latino 2020 de "Melhor Canção em Língua Portuguesa". Em 2021, seu álbum 'Bolha' foi indicado a "Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa." O hit do pop-rock "O Sol" tem mais de 265 milhões de visualizações no YouTube, e seu álbum de 2018, 'Adrenalizou' recebeu disco de platina no Brasil por mais de 80 mil cópias vendidas.

Outra atração do sábado será a banda Maneva, um grupo de reggae de São Paulo cujos cinco integrantes se apresentam juntos há quase duas décadas. O nome Maneva vem de uma palavra africana que significa "prazer". As vibrações suaves da banda agradam ouvidos ao redor do mundo, rendendo à banda uma indicação ao Grammy Latino por sua música "Lágrimas de Alegria". A banda apresentará músicas para promover o recente lançamento de seu álbum "Tudo Vira Reggae", que também foi transformado em um projeto audiovisual de mudança social e unidade global chamado "Mundo Novo". A música do Maneva se tornou uma voz para o ativismo global.

"O que vivemos nos últimos anos foi um divisor de águas para a humanidade e é importante ter consciência do quanto ainda precisamos evoluir", disse Tales de Polli, vocalista do Maneva, em uma entrevista recente. "Para que o novo venha, o velho deve existir e aprender com os erros, mesclar passado e presente para projetar o futuro, não apenas desejando, mas fazendo acontecer. O 'Mundo Novo' fala desse momento e também conta a nossa própria história. São 17 anos na estrada, acreditando em um sonho, plantando sementes e escrevendo capítulos inesquecíveis de nossas vidas."

Já o produtor musical Ruxell vai trazer o melhor da batida da música funk/pop para os dois dias de festival. Ruxell vai promover seu novo álbum 'Paz, Amor e Grave", que está no topo das paradas de sucesso do Spotify. Grandes nomes como Anitta, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Lexa e Iza já emplacaram músicas compostas e produzidas por "Ruxell no Beat", artista que começou a ascender nos bastidores ao misturar o batidão do funk carioca com a bass music, sobretudo com o trap. As músicas compostas e produzidas de Ruxell tem hoje 4 bilhões de plays no Spotify.

Domingo de samba e pagode

No domingo (9), dois dos maiores nomes do samba subirão ao palco principal do festival. O icônico grupo de samba Fundo de Quintal está comemorando 45 anos da banda consagrada nos palcos e rodas de samba brasileiros. O grupo de sete integrantes é conhecido como o antepassado e inovador do pagode, um estilo de samba que incorpora instrumentos únicos como o tan-tan, o repique de mão e o banjo. O grupo ganhou o Grammy Latino 2015 de melhor álbum de Samba/Pagode, e em 2016 foi indicado novamente na mesma categoria. Eles ultrapassaram 10 milhões de streamings nas plataformas digitais e gravaram 22 álbuns de estúdio e 10 álbuns ao vivo.

A diva do pagode, Karinah, é outra grande atração do domingo. A artista deslumbrante com talento de superstar foi a primeira cantora a liderar a Escola de Samba Beija Flor no Carnaval do Rio em 2022. Karinah tem parcerias de sucesso com a cantora Alcione, Belo, Mumuzinho e Dudu Nobre, entre outros nomes do samba e pagode no Brasil.

Outras atrações

Além das atrações musicais, o festival vai apresentar uma variedade de restaurantes locais, com dezenas de expositores, parque de diversões para as crianças, exposições de arte e apresentações de dança. Um desfile de carnaval com percussão e sambistas será realizado no sábado, às 16h.

O Brazilian Festival é conhecido pelas delícias da culinária brasileira que podem ser encontradas nas dezenas de barracas de comidas típicas.

"Há 11 anos, o festival abre suas portas ao público para vivenciar nossa cultura por meio da arte, música, gastronomia e negócios", disse Sameli. "Participar do festival significa apoiar artistas e empresas locais. O festival já ajudou mais de 2.500 pequenas empresas."

Em 2019, o Brazilian Festival investiu US$ 232.000 na contratação de fornecedores, empreiteiros e mão de obra brasileiros. Em oito anos, o festival gerou mais de 3.200 empregos temporários indiretos, contribuiu com mais de US$ 40.000 para instituições locais, contratou serviços de aproximadamente 267 empresas locais, ajudou mais de 2.100 expositores com a exposição da marca e gerou mais de US$ 800.000 para fornecedores locais de alimentos.

Em 2020, em um momento em que a pandemia estava afetando pequenos negócios, artistas e músicos, o 9º Brazilian Festival foi realizado com o único intuito de prestar assistência financeira a mais de 75 artistas locais e de fora do estado e 65 profissionais em cultura, arte e entretenimento. O festival cumpriu todos os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades de saúde. Em 2021, o Brazilian Festival completou 10 anos e foi levado para frente da praia em Fort Lauderdale Beach, batendo recorde de vendas em espaços gastronômicos.

Os ingressos para o festival deste ano podem ser adquiridos online por US$ 20 no BrazilianFestival.org . Ingressos VIP por R$ 80. Crianças menores de 12 anos não pagam. O festival acontecerá das 11h às 18h nos dias 8 e 9 de outubro no Snyder Park em 3299 SW 4th Ave. em Fort Lauderdale. Estacionamento gratuito e Estacionamento Vip no parque. Para mais informações, visite-nos online ou ligue para (305) 803-0338.

