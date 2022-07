Com Parla Insights, Parlacom potencializa o Data Mining e Big Data junto às empresas que usam IoT e M2M

Empresas contam com processamento automatizado e unificado dos dados gerados por dispositivos IoT e M2M em suas atuais plataformas, independente do fornecedor, de forma totalmente transparente e não disruptiva, garantindo mais segurança, redução de custos e melhorias da operação

SÃO PAULO e CHARLOTTE, Carolina do Norte, 19 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Cerca de 80% das companhias sofrem com o desperdício diário de milhões de dados gerados em M2M & IoT que podem conter informações valiosas. Para a reversão desse quadro, o mercado conta com o Parla Insights, que transforma os dados até então ignorados ou não trabalhados, em informações inteligentes que potencializam a redução de custos e fortalecem a gestão do negócio, orientando na correta tomada de decisões.

"Com o Parla Insights, os dados gerados pela rede de Telecom e pelos dispositivos são duplicados e enviados em paralelo e de forma transparente para serem processados pela Parlacom, que aplica as regras de negócio do cliente em tempo real", afirma Dalton Meira, Diretor Operacional da Parlacom. Após o processamento de todos os dados, a Parlacom devolve as informações processadas para a plataforma de Analytics do cliente, utilizando protocolos de preferência, como MQTT, REST API e HTTP stream, entre outros.

"Adicionando a gestão das faturas de Telecom ao processamento dos dados gerados pelas plataformas M2M e IoT, o Parla Insights tem permitido a redução em até 30% dos custos de M2M e IoT, uma vez que, de forma automatizada, os clientes identificam entre suas centenas de milhares de dispositivos os que estão sem uso e/ou com o plano de dados fora do perfil de consumo", segundo Dalton Meira.

Os resultados de eficiência obtidos por meio do Parla Insights são: geração de dashboards que traduzem em informações os milhões de dados gerados diariamente, bem como mostram em detalhes o comportamento de cada unidade de conexão; indica melhorias na aquisição e distribuição dos ativos nas reais necessidades do cliente, avaliação dos consumos de dados de cada dispositivo e de desperdícios e deficiências, bem como verificação de desvio de função; verificação de quais coberturas não estão sendo eficientes; e otimização financeira.

Sobre a Parlacom

A Parlacom é líder e pioneira em soluções integradas de M2M e IoT. Simplificamos e tornamos lucrativo aquilo que é complexo. Nossa plataforma universaliza tudo de telecomunicações em um único lugar. Serviços de M2M, IoT, telefonia voz e dados, independente da diversidade de fornecedores e tecnologias distintas. Como seu parceiro de tecnologia, sabemos o que mais importa para seus negócios, passando por gestão financeira com faturamento, controle e otimização de estoque, gestão de telecom. Nosso ROI é imediato e, como resultado, nossos clientes no Brasil e exterior estão conosco há muitos anos. Saiba mais sobre a Parlacom: https://m2m.parlacom.net/

