Com seis indicações, "VICE" é o maior destaque do Globo de Ouro 2019

Além de abordar a vida de uma das figuras mais poderosas e controversas da política americana, "VICE" conta com elenco de peso e direção de Adam McKay, vencedor do Oscar em 2016. É apontado pela crítica especializada como um dos favoritos nesta temporada e as indicações servem como termômetro para o Oscar. Sam Rockwell também é apontado como um dos favoritos para a categoria de Melhor Ator Coadjuvante do Oscar, mesma categoria em que saiu vitorioso na edição passada por sua atuação em "Três Anúncios Para um Crime".

Para Sasha Stone, da Awards Daily, Christian Bale no papel de Dick Cheney é "tão bom que você realmente esquece que está assistindo a um ator. A corrida do Oscar terá que abrir espaço para este filme [...] nas categorias Melhor Ator, Atriz Coadjuvante e Roteiro e, quem sabe, Filme e Diretor. Steve Carell também poderia ser indicado a Melhor Ator Coadjuvante."

"VICE" será lançado no Brasil pela Imagem Filmes em 31 de janeiro.

