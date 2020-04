Com site da Caixa fora do ar, apostadores não conseguem acessar o site de Loterias Online e encontram alternativas para registrar suas apostas pela internet sem sair de casa

SÃO PAULO, 24 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- O Loterias Online, site de apostas da Caixa, tem enfrentado instabilidades e impedido apostadores de registrarem seus jogos há mais de uma semana.

Desde terça-feira da semana passada (14), quem tenta acessar o Loterias Online para apostar se depara com uma tela em branco. Assim, muitos jogadores têm encontrado alternativas à pane nos sites da Caixa.

É o caso de portais como o sorteonline.com.br e loteriabrasil.com.br. Eles cobram uma pequena taxa de conveniência, mas em contrapartida tem seus serviços prestados sem falhas. A diferença é que os pedidos feitos on-line são encaminhados para as casas lotéricas oficiais, que estão funcionando normalmente, como informa o canal especializado em loterias, Doctor Lotto.

"Estes sites também permitem as apostas sem necessidade do comparecimento as lotéricas, ganhando importância ainda maior em época de Coronavírus com a facilidade de participar de bolões , que aumentam a probabilidade de ganhos", disse Carlos Santos, apostador do estado do Rio de Janeiro.

Lembrando que no próximo sábado (25) acontece o sorteio da Dupla de Páscoa, concurso especial da Dupla Sena que tem prêmio estimado em R$ 30 milhões sem possibilidade de acúmulo.

FONTE Doctor Lotto

