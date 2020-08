Com um valor de marca de mais de 105 bilhões de yuans, Shanghai Electric está entre as 48 marcas mais valiosas da China

XANGAI, 14 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- No dia 5 de agosto, a Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric), a principal fabricante e fornecedora de equipamentos para geração de energia elétrica, equipamentos industriais e serviços de integração do mundo, foi nomeada como a 48a marca chinesa mais valiosa na lista oficial de 2020 das "500 marcas mais valiosas da China, da World Brand Conference. Isso marca um aumento de mais de 30% no valor da marca, comparado com 2019, para 105.637 bilhões de yuans, e posiciona a Shanghai Electric no topo do setor energético da China.

Com raízes que remontam a 1902, a Shanghai Electric surgiu nos últimos anos como uma casa de força de inovação industrial, tanto em âmbito nacional como internacional. Após uma estratégia abrangente de três fases, o Grupo apresentou um crescimento notável e alcançou um aumento de 26% na receita bruta; o lucro atribuível aos acionistas da empresa controladora aumentaram 24,83%, e o número de pedidos aumentou 30,6% ao ano. Todos esses números representam recordes para a Shanghai Electric e demonstram o crescente valor da marca, moldado com base na inovação de nível internacional e em produtos industriais de qualidade.

Com foco no futuro, a Shanghai Electric identificou que desenvolver uma marca com reconhecimento positivo no mundo todo é essencial para fazer negócios globalmente. Com o objetivo de fortalecer sua marca no mercado internacional nos próximos 3-5 anos, a Shanghai Electric tem o compromisso de se tornar uma empresa internacional de primeira classe, dedicando recursos para o progresso e desenvolvimento social, inovação aberta e adotando as melhores práticas de EHS. Ao participar de exposições do setor em Hanover, Alemanha, e se reunir com parceiros de negócios prospectivos no Congresso Mundial de Energia, em Dubai, a Shanghai Electric procura fortalecer sua colaboração com organizações de nível global para fazer uma mudança positiva e enfrentar alguns dos desafios e preocupações energéticas mais proeminentes do mundo.

O impacto ambiental da produção de eletricidade em grande escala traz consequências irreparáveis para a sociedade. Entretanto, a Shanghai Electric acredita que, embora um grau de transtorno seja necessário, esses danos podem ser efetivamente minimizados com melhores monitoramentos e práticas de gestão. Com uma mudança importante no foco do Grupo direcionado a fontes renováveis de energia, a empresa apresentou um crescimento de receita anual recorde de 51% de 2018 a 2019, comparado com apenas 8,4% da energia térmica no mesmo período. Ao combinar esse foco na sustentabilidade com o desejo de construir uma marca internacional positiva, a consciência ambiental e as políticas ecológicas formam o eixo central da marca Shanghai Electric. Isso também pode ser observado pelo progresso de sua principal iniciativa interna "SEC-LOVE". Com o objetivo de garantir que todos os departamentos estejam alinhados com suas metas ecológicas, atualmente mais de 80% de suas empresas afiliadas cumprem com os requisitos da norma de Sistema de Gestão Ambiental (SGA) ISO14001.

"Made in China 2025" é o foco da iniciativa da China para oferecer mais produtos e serviços de alta qualidade, com inovação de ponta, para o mundo todo. A Shanghai Electric lidera esses esforços para atualizar a imagem do "Made in China" e causar impactos positivos nas comunidades onde opera - uma das principais metas de responsabilidade social corporativa do Grupo e compromisso de proporcionar inovação energética de nível mundial.

Para obter mais informações, acesse www.shanghai-electric.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1097093/Shanghai_Electric_Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric