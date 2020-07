Com US$1 milhão em prêmios, o Concurso Inovação do HMS App da HUAWEI se torna global

O concurso inaugural terá cada participante competindo contra outros desenvolvedores experientes para criar aplicativos inovadores, que melhorem e ajudem as pessoas na vida cotidiana. O concurso de Apps UP disponibiliza uma plataforma para desenvolvedores de cada uma das cinco regiões da competição – Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, América Latina e China – exibirem suas habilidades e suas capacidades de inovação.

O HMS Core integra recursos chipset-dispositivo-nuvem da Huawei, fornecendo recursos essenciais aos desenvolvedores, tais como kit de aprendizado de máquina, HiAI, mecanismo de RA e outros. Os desenvolvedores podem obter facilmente acesso direto e distribuição global de inteligência para todos os cenários em todos os dispositivos, ao integrar seus aplicativos com o HMS Core.

Com o contínuo crescimento da AppGallery e posicionamento como um dos três principais mercados globais de aplicativos, os vencedores do concurso Apps UP terão a oportunidade de ter seus aplicativos promovidos na AppGallery da HUAWEI, tornando-os acessíveis a centenas de milhões de usuários de dispositivos de mais de 170 países e regiões, em combinação com os benefícios do AppGallery Connect, fornecendo uma plataforma aberta com serviço completo para aplicativos móveis, que ajudam os desenvolvedores a inovar e a realizar operações de forma eficiente.

Os prêmios e benefícios mais amplos incluem:

Total de US$1 milhão, financiados pelo Programa Shining-Star, em prêmios em dinheiro, nas seguintes categorias: melhor app, melhor jogo, app de melhor impacto social, app mais popular e menção honrosa ;

milhão, financiados pelo Programa Shining-Star, em prêmios em dinheiro, nas seguintes categorias: ; Oportunidade para competir em um cenário global e exibir habilidades técnicas, usando o HMS Core;

Discussão com especialistas do setor e do grupo de julgadores do Apps UP;

Acesso gratuito a eventos, cursos e certificações para desenvolvedores da Huawei.

Para celebrar o lançamento do concurso, a Huawei promoveu um evento virtual ao vivo na terça-feira, 30 de junho, às 12h UTC+1, com o objetivo de mostrar o que estava à disposição dos desenvolvedores. O evento marcou a abertura do concurso global, incluindo as palavras do presidente para Serviço de Nuvem ao Consumidor do Huawei Consumer Business Group, Zhang Ping'an, de desenvolvedores de aplicativos bem-sucedidos e de especialistas em HMS Core.

Exemplos de integração com o HMS Core, exibidos no evento de lançamento, incluíram o aplicativo de arte (art app) Sketch AR, um aplicativo que usa o HUAWEI HiAI para criar um aplicativo mais inteligente para criação virtual de arte. Outro é o StorySign, que se integra com o kit de aprendizado de máquina e combina reconhecimento de imagem e reconhecimento óptico de caracteres (OCR – Optical Character Recognition) HUAWEI HiAI, que traduz livros infantis populares para a língua de sinais, para assegurar que crianças surdas possam desfrutar histórias antes de dormir.

Ao comentar o lançamento do Concurso Inovação do HMS App da HUAWEI, Apps UP, Zhang Ping'na disse: "O número de desenvolvedores talentosos do ecossistema de HMS está crescendo. O trabalho que os desenvolvedores fazem é fundamental para muito de nossas vidas cotidianas. Através dos aplicativos que criam, eles nos capacitam para navegar com perfeição o mundo em nossa volta. Na Huawei, queremos convidar os desenvolvedores para se juntar a nós na construção de um futuro melhor e tornar suas ideias realidade, usando o HMS Core oferecido pelos Serviços Móveis da Huawei".

Como se inscrever

Para se inscrever, os participantes precisam registrar uma conta no website oficial, https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup, entre 30 de junho e 30 de agosto de 2020, e se conectar como indivíduo ou como equipe de até três membros. Todos os aplicativos precisam ser desenvolvidos integrando o HMS Core e inscritos através do website oficial do concurso antes das 18h UTC+8 de 30 de agosto de 2020, a partir de quando um grupo de especialistas regionais do setor irão atribuir pontos a cada concorrente, com base em valor social, valor empresarial, experiência do usuário e originalidade.

Depois disso, na fase de avaliação pública, os principais 20 aplicativos selecionados de cada região serão disponibilizados ao público para download no website oficial do concurso ou na AppGallery da HUAWEI, a partir de 21 de setembro, abrindo caminho para as finais em outubro.

Pronto para aproveitar o potencial interminável do mundo de aplicativos com a Huawei? Para saber mais, visite https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup.

