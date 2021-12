Com2uS Holdings lança portal oficial para a "plataforma de blockchain C2X"

A plataforma C2X permite a qualquer pessoa acessar facilmente os jogos em blockchain conectando os jogadores com os jogos e diretamente com outros jogadores. Vários jogos que participam da plataforma e da exchanges de NFT estão vinculados a transações de suporte, como troca de itens do jogo por tokens ou troca de tokens por produtos do jogo. Além disso, seu design altamente escalável permite que os jogadores criem novas fontes de valor, criando seus próprios NFTs. A plataforma de blockchain C2X planeja se estabelecer rapidamente como um ecossistema de blockchain global independente implementando um sistema Play-to-Earn (P2E) estável por meio de uma parceria de tecnologia com a Terraform Labs, que está entre as infraestruturas de blockchain com melhor classificação em todo o mundo.

A partir do primeiro trimestre de 2022, o Com2uS Group apresentará globalmente jogos em blockchain que se juntarão à plataforma de blockchain C2X. A Com2uS aproveitará seus recursos em desenvolvimento de jogos e PIs carros-chefe que alcançaram mais de um bilhão de jogadores em todo o mundo para construir a base de sua comunidade de jogos em blockchain, incluindo seus novos títulos planejados para 2022, como o original Chromatic Soul: AFK Raid, o próximo jogo com base no PI de sucesso, Summoners War: Chronicles, além de um MMORPG (RPG para múltiplos jogadores on-line) em larga escala, World of Zenonia. Entre os jogos em blockchain adicionais em desenvolvimento estão Project MR, The Great Merchant,Kritika Online, Project Alchemist e Baseball Superstars. Espera-se que o número de jogos que ingressarão na plataforma blockchain C2X aumente exponencialmente no futuro próximo. Para mais informações, acesse https://www.c2x.world.

