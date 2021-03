Comarch dévoile DIAMETRICS®, une méthode exclusive d'évaluation des programmes de fidélisation.

KRAKOW, Pologne, 23 mars, 2021 /PRNewswire/ -- Comarch, fournisseur mondial de produits et de services dédiés à la fidélisation et l'engagement clients, a dévoilé DIAMETRICS®, une méthodologie exclusive permettant de réaliser un bilan de santé approfondi de son programme de fidélisation. Grâce à DIAMETRICS®, les experts en fidélisation de Comarch peuvent évaluer les indicateurs clés de performance du programme par rapport aux références du secteur et identifier les principaux leviers d'optimisation.

La nouvelle méthodologie DIAMETRICS® permettra aux clients Comarch de décider des mesures visant à l'amélioration de leurs programmes de fidélisation pour in fine, accroître l'engagement clients. En suivant les principes de DIAMETRICS®, Comarch peut effectuer une analyse détaillée des programmes de fidélisation concurrents, mesurer la satisfaction par le biais d'enquêtes ad'hoc, vérifier la contribution du programme à la croissance des ventes et analyser l'infrastructure IT liée à la fidélisation d'une entreprise donnée. Les résultats sont regroupés au sein d'un seul bilan du programme de fidélisation DIAMETRICS®, lequel comprend des recommandations sur la conception du programme de fidélisation ainsi que des conseils pour améliorer la performance sur chacun des domaines examinés.

« À quoi doit ressembler et pourquoi est-ce important de dresser un projet de bilan de santé d'un programme de fidélisation? En travaillant et en discutant de ce sujet avec nos clients, nous avons constaté que la méthodologie devait prendre en référence des programmes connexes, intégrer les tendances du marché et, que ses branches de recherche devaient correspondre directement aux principaux domaines d'activité de l'entreprise (tels que le marketing, les ventes, le service à la clientèle, etc.) et que le produit devait apporter une présentation à la fois claire et visuellement attrayante des résultats et des recommandations. La méthodologie que nous avons développée est devenue notre marque déposée. Cette méthodologie permettra à Comarch de fournir des services uniques de conseil en stratégie qui aideront les entreprises à améliorer de manière significative l'engagement de leurs clients », a déclaré Marcin Sobek, Directeur de Loyalty & Marketing Consulting chez Comarch.

Comarch est un fournisseur mondial de services et solutions IT pour la gestion d'entreprise, notamment de plateformes alimentées par l'IA pour développer la fidélité à la marque et améliorer l'engagement des clients. L'entreprise a plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de projets de fidélisation dans le monde entier. Parmi ses clients, Comarch compte notamment JetBlue Airways, l'aéroport de Heathrow, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi et Vodafone.

