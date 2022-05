Comax ajoute dtSearch® à sa solution complète d'archivage numérique

BRASSCHAAT, Belgique et BETHESDA, Md., 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Comax est une société belge de logiciels qui aide les entreprises à optimiser et à simplifier les processus administratifs. dtSearch offre aux entreprises et aux développeurs une extraction de texte, comprenant ses propres filtres de documents intégrés, pour faire des recherches instantanément dans des téraoctets de données en ligne et hors ligne. Ensemble, les deux sociétés annoncent la sortie d'une nouvelle version de Comax DMS, une solution hybride de gestion de documents et de courriers électroniques, qui intègre depuis peu le moteur dtSearch pour une recherche instantanée dans texte intégral.

Comax s'efforce de faire gagner du temps à chacun de ses clients, d'accroître leur efficacité et de réduire les erreurs administratives. Les applications logicielles de Comax sont modulaires, faciles et rapides à mettre en œuvre, et fonctionnent de manière optimale avec les progiciels déjà utilisés. Système de gestion documentaire hybride et complet, Comax DMS fonctionne comme une archive numérique structurée dans l'environnement Windows, couvrant à la fois les documents et les e-mails. Comax DMS s'adapte à la structure de dossiers existante de Windows et s'intègre aisément aux différents composants de Microsoft Office.

La reconnaissance du texte intégral et le moteur de recherche dtSearch intégré permettent aux utilisateurs de Comax DMS de trouver instantanément les fichiers et les courriels pertinents dans l'ensemble des archives numériques. « Le moteur dtSearch offre des options de recherche étendues qui facilitent une recherche plein texte très rapide et efficace », note Comax. « Avec dtSearch, nos clients peuvent toujours trouver instantanément des informations cruciales. »

La gamme de produits dtSearch permet d'effectuer des recherches immédiates et simultanées sur des téraoctets de données mixtes, couvrant plusieurs dossiers, des courriers électroniques, y compris les pièces jointes et les pièces jointes imbriquées, des données en ligne et d'autres bases de données. Le moteur dtSearch met les filtres documentaires et la technologie de recherche exclusifs de dtSearch à la disposition des développeurs travaillant sur des applications basées sur le cloud ou autres.

Comax est une société de logiciels qui aide les entreprises à optimiser et à simplifier les processus administratifs. La majorité des clients de Comax sont des cabinets d'expertise comptable, mais aussi des PME de divers secteurs qui doivent gérer de vastes processus administratifs. Comax étudie quelles actions manuelles et répétitives peuvent être converties en flux de travail automatisés, en fonction des circonstances propres à chaque entreprise. Le logiciel de Comax s'intègre parfaitement à l'environnement et aux procédures existantes grâce à ses nombreuses intégrations avec d'autres logiciels.

La solution en matière de recherche de texte® depuis 1991, la gamme de produits dtSearch permet de faire des recherches instantanées dans des téraoctets de texte. Outre l'extraction de texte pour les entreprises et les développeurs, la société dispose de ses propres filtres de documents, offrant l'analyse syntaxique, l'extraction, la conversion et la recherche d'un large éventail de formats de données. Les types de données pris en charge comprennent les bases de données, les données de sites Web, les formats « Office » les plus courants, les formats de compression et les courriels avec pièces jointes.Les produits dtSearch répondent à certains des besoins de recherche de texte les plus importants au monde. La société dispose de distributeurs dans le monde entier, avec une couverture sur les six continents. Consulter le site dtSearch.com pour obtenir des centaines de commentaires et d'études de cas, ainsi que des copies d'évaluation entièrement fonctionnelles.

