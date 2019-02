Comba Telecom schließt Partnerschaft mit Parallel Wireless - mit dem Ziel, Open-vRAN-Lösungen für die Standards 4G und 5G anzubieten

Combas branchenführende RRH-Technologie und Produkte und Dienstleistungen für Basisstationsantennen, kombiniert mit Parallel Wireless' weltweit erster Software für die Standards 2G, 3G, 4G und 5G, erweitern die Open-RAN-Technologie – Mobilfunknetzbetreiber weltweit profitieren von niedrigsten Gesamtbetriebskosten.

NASHUA, New Hampshire; BARCELONA, Spanien, und HONGKONG, 21. Februar 2019 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., der führende Anbieter der weltweit ersten End-to-End-, Software-basierten und integrierten Netzwerklösung für alle G-Standards (2G, 3G, 4G und 5G); und Comba Telecom Systems Holdings Limited („Comba Telecom" oder „Gruppe", HKSE-Börsenkürzel: 2342), ein führender weltweit aktiver Anbieter von Lösungen und Diensten für drahtlose und informationsbezogene Kommunikationssysteme; gaben heute gemeinsam eine Partnerschaft bekannt – mit dem Ziel, eine virtualisierte Open-RAN- („Open vRAN") Lösung für die Standards 4G und 5G anzubieten. Die daraus entstehende Lösung integriert Parallel Wireless' Software mit Comba Telecoms „Remote Radio Unit" („RRU") und Basisstationsantennen und nutzt Comba Telecoms Integrationsdienste. Mobilfunknetzbetreiber erhalten damit eine komplette Open-vRAN-Lösung, die eine schnellere Markteinführung und eine bessere Anlagenredite ermöglicht – für Netzabdeckung oder Kapazität.

Eckpunkte der gemeinsamen Open-vRAN-Lösung für die Standards 4G und 5G:

Um die Kapazitäts- und Latenzanforderungen von 4G- und 5G-Anwendungen und -Diensten erfüllen zu können, denken Mobilfunknetzbetreiber derzeit ihre Zugangsnetze neu – wechseln von Hardware-zentrischen Architekturen einzelner Anbieter zu offenen Lösungen mehrerer Anbieter, die auf disaggregierten Software- und Hardware-Komponenten aufbauen.

Comba Telecom ist ein wegweisender Anbieter von Open-RAN-Hardware, der sich mit folgenden Technologien auf den Wechsel zu Open RAN in der Telekommunikation konzentriert:

Klassenbeste RRU mit erweiterter Signalverarbeitung, Multi-TRX-Funktechnologie und hoch effiziente wie leistungsfähige MCPA -Technologie, die weltweit bedeutende Frequenzbänder unterstützt, sowie eine CPRI/eCPRI-Schnitstelle zu den meisten COTS-basierten BBUs

5G-Massive-MIMO-Antenne



5G-orientierte All-in-one-Antennen – die „Super Multiband"-Antenne und integrierte Antenne für TDD und FDD

Mit der Unterstützung der Standards 2G, 3G, 4G und 5G unter ein und demselben Software-Dach macht Parallel Wireless' Mobilfunk-Architekturen zukunftssicher – ermöglicht durch die „White Box"- und „Open-Compute"-Bewegung via Hardware- und Software-Disaggregation. Das Ergebnis ist die Integration von 2G-, 3G-, 4G-, 5G- und Wi-Fi-Netzen sowie eine radikal niedrigere Kostenstruktur, die die Rentabilität der Diensteanbieter fördert und dafür sorgt, dass deren Netz auf immer neue Teilnehmeranforderungen vorbereitet ist. Das integrierte End-to-End-Open vRAN für die Standards 2G, 3G, 4G und 5G ermöglicht eine Echtzeit-Orchestrierung per selbstorganisierenden Netzen (SON) und Netzwerkautomatisierung und kann so problemlos und kosteneffektiv wie Enterprise-Wi-Fi implementiert werden – nach Netzabdeckungs- oder Kapazitätsbedarf.

Frau Annabel Huo – President von Comba Telecom International: „Wir freuen uns sehr, mit Parallel Wireless kooperieren zu können, um komplette Open-RAN-Lösungen für die Standards 4G und 5G anbieten zu können. Die Einführung höherer Geschwindigkeiten durch 5G-Netze ebnet den Weg für die Entwicklung innovativer Technologien und des Internets der Dinge. Comba Telecom ist ein Experte für Radio-Head-Produkte, und Parallel Wireless ist die führende Kraft im Open-RAN-Markt. Wir sind sehr gespannt darauf, wie diese Zusammenarbeit zur 5G-Evolution beitragen wird."

Herr Rajesh Mishra – Gründer, President und CTO von Parallel Wireless: „Open vRAN für die Standards 2G, 3G, 4G und 5G bietet Mobilfunknetzbetreibern ökonomische Skalierbarkeit sowie Agilität hinsichtlich der angebotenen Dienste. In Vorbereitung auf 5G wird es immer mehr Implementierungen geben. Mit dem Bereitstellen integrierter klassenbester Lösungen mit Branchenführern wie Comba Telecom stellen wir dabei sicher, dass unser Open-RAN-Ökosystem Makros, Massive MIMOs und Kleinzellen unterstützt. Das ermöglicht ein Interferenzmanagement für die Standards 2G, 3G, 4G und 5G sowie eine Carrier-Aggregation – zur Verbesserung der Netzeffizienz sowie der Erfahrung der Anschlussinhaber im Freien wie in Innenräumen."

Um sich eine Live-Vorführung der Open-RAN-Lösung anzusehen und mehr über Comba Telecoms branchenführende Lösungen zur drahtlosen und informationsbezogenen Kommunikation zu erfahren, besuchen Sie auf der „MWC19" bitte den Stand 5A31. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.comba-telecom.com/en/mwc.

Um eine Live-Vorführung des weltweit ersten komplett virtualisierten Open vRAN für die Standards 2G, 3G, 4G und 5G zu sehen, besuchen Sie auf der MWC19 bitte Parallel Wireless' Stand 5i5.

Informationen zu Comba Telecom Systems Holdings Limited

Comba Telecom ist ein führender weltweit aktiver Anbieter von Lösungen und Diensten für drahtlose und informationsbezogene Kommunikationssysteme – mit eigenen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, eigener Produktionsbasis sowie eigenen Verkaufs- und Serviceteams. Das Unternehmen bietet seinen weltweiten Kunden eine umfangreiche Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Drahtloszugang, Drahtlosverstärkung, Antennen- und Subsysteme sowie Drahtlosübertragung. Zu den weltweiten Betriebsteilen von Comba Telecoms, das seinen Stammsitz in Hongkong hat, gehören Produktionsbasen in China, Forschungs- und Entwicklungszentren in China und den USA, sowie über 40 Geschäftsstellen weltweit. Comba Telecom ist in verschiedene Indizes aufgenommen worden, darunter den „MSCI China Small Cap Index", den „Hang Seng Composite Index" („Information Technology Industry Index", „MidCap & SmallCap Index" und „SmallCap Index"), den „Hang Seng Global Composite Index", den „Hang Seng Internet & Information Technology Index" sowie den „Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index". Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website www.comba-telecom.com.

Informationen zu Parallel Wireless

Parallel Wireless' Geschäftsziel ist es, durch das Neudenken von Netzwerken die vier Milliarden Menschen, die derzeit noch ohne Zugang sind, zu vernetzen. Die integrierte End-to-End-Open-RAN-Lösung für die Standards „2G GSM", „3G UMTS", „4G LTE" und „5G" versetzt Betreiber in die Lage, beliebige „G"-Mobilfunknetze mit in Echtzeit arbeitenden selbstorganisierenden Netzen (SON) so problemlos und kosteneffektiv wie Enterprise-Wi-Fi zu implementieren – ob für ländliche Gegenden, Unternehmen, die öffentliche Sicherheit, Machine-to-Machine- (M2M) oder IoT-Zwecke, Smart Cities oder dichtbesiedelte Stadträume. Das Unternehmen arbeitet mit vielen führenden Betreibern in aller Welt zusammen und wurde von Telefonica und Vodafone – alle G-Standards betreffend – zum „best-performing vendor" (Anbieter mit den besten Leistungen) erklärt. Die Innovationsstärke und Spitzenleistungen von Parallel Wireless in multitechnologischen offenen virtualisierten RAN-Lösungen wurden mit 50 Branchenauszeichnungen gewürdigt, darunter – neben Huawei und Ericsson – mit der MWC19-„GLOMO"-Nominierung für die beste Mobilnetz-Infrastruktur. Nehmen Sie über LinkedIn und Twitter Kontakt mit Parallel Wireless auf.

