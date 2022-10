Combinação perfeita: parceria exclusiva entre Younited e OneFor para oferecer empréstimos aos consumidores

O portfólio da Younited agora atende às famílias modernas na Alemanha por meio do OneFor, um aplicativo europeu de dinheiro digital para o consumidor.

Empréstimos de 1.000 a 50 mil euros com período de reembolso de até 84 meses estão disponíveis para os clientes na Alemanha por meio do aplicativo OneFor.

Processo de solicitação de empréstimos totalmente digital e rápido graças à interface contínua entre OneFor e Younited.

MUNIQUE, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Younited, plataforma de crédito ao consumidor com uma licença bancária europeia estabelecida desde 2008, e a OneFor, uniram forças e firmaram uma parceria exclusiva que oferece empréstimos pessoais instantâneos para pessoas físicas. O OneFor, criado em 2020, é um inovador aplicativo de finanças e dinheiro digital para o consumidor que oferece uma ampla gama de serviços, como contas familiares sem fronteiras com vários cartões de débito conectados, operados pela Mastercard International.

O objetivo desta parceria exclusiva é alavancar sinergias na área de negócios de empresa para empresa com base nas ofertas das partes. Por um lado, isso é possível utilizando o alcance direto do OneFor para o consumidor e, por outro lado, com a jornada perfeita do consumidor para o ambiente Younited com as ofertas de empréstimo.

Com essa cooperação, a OneFor está dando mais um passo para expandir seu portfólio de produtos com o objetivo de habilitar seus clientes a solicitarem um empréstimo instantâneo da Younited com facilidade e transparência, usando o processo de aplicação digital criado especialmente. O valor do empréstimo da Younited varia de 1.000 a 50 mil euros com taxas de juros fixas e o período de reembolso de seis a 84 meses.

No altamente fragmentado ambiente de negócios de empresa para consumidor, a parceria exclusiva entre a Younited e a Onefor oferece aos consumidores o acesso muito mais fácil a empréstimos simples e transparentes da Younited por meio do aplicativo OneFor, incluindo um rápido processo de aprovação e desembolso de pagamentos.

Michael Herrschlein, CEO da Younited Germany, explicou: "Hoje, mais do que nunca, as famílias sempre estão focadas em administrar suas necessidades financeiras e, às vezes, enfrentam dificuldades. Seja a compra ou o financiamento de uma propriedade, um carro ou eletrodomésticos necessários, passando pela educação dos filhos no país e no exterior. O ambiente econômico atual dificultou ainda mais a situação. É exatamente por isso que vemos a parceria com a OneFor como uma adição extremamente útil."

Além disso, Ilir Aliu, diretor geral da OneFor, confirma: "Como provedor de serviços financeiros totalmente digitais, a OneFor tem o compromisso de oferecer a seus clientes serviços de valor agregado que realmente resolvam um problema e facilitem sua vida diária. Este lançamento da oferta de empréstimo parcelado em cooperação com a Younited é um ótimo exemplo de uso da tecnologia e da colaboração para oferecer um valor agregado verdadeiro. Além dos serviços de contas e transferências, nossos clientes, inicialmente na Alemanha, podem solicitar um empréstimo pessoal de até 50 mil euros diretamente pelo aplicativo OneFor e beneficiar-se do processo de solicitação totalmente digital e da decisão de empréstimo rápido."

Sobre a Younited

A Younited SA é uma das principais provedoras de crédito instantâneo na Europa. A inovação constante, a tecnologia de ponta e a experiência excepcional do usuário permitiram o acesso de quase um milhão de clientes a um crédito digital rápido, simples, transparente e 100% digital de 1.000 a 50 mil euros e termos de empréstimo de até 84 meses. Com escritórios na França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, a Younited gera anualmente mais de 2 bilhões de euros em GMV (volume bruto de mercadorias), com quase 50% de seus negócios fora da França, onde foi fundada. Em 2021, a empresa recebeu o prêmio Fintech da UE. A empresa iniciou o processo para tornar-se uma empresa com certificação B-Corp.

Para mais informações acesse: https://www.younited-group.com

Sobre a OneFor

A OneFor Holding GmbH, sediada na Alemanha, é uma empresa fintech inovadora que oferece várias aplicações financeiras e monetárias digitais e serviços técnicos, como contas, pagamentos, negociações, empréstimos e cartões. A empresa tem parceira com a Mastercard International que está apoiando sua oferta de cartões. O OneFor habilita uma conta familiar sem fronteiras, transformando transações únicas em momentos de conexão, criando experiências compartilhadas e aumentando a inclusão financeira que impulsiona o desenvolvimento econômico. Como uma start-up pan-europeia, a OneFor mantém equipes na Holanda, Alemanha, Suíça e em vários países no Sudeste Europeu.

Para mais informações, acesse https://www.onefor.com

