Combinant technologie et style, vivo V19 offre des capacités de selfie de pointe et une conception impressionnante

« Vivo est déterminé à innover en se souciant du consommateur. Le V19 reflète notre profonde compréhension des besoins des consommateurs. Avec une technologie selfie de pointe, un beau design et des performances solides, le V19 est parfait pour les jeunes consommateurs qui se soucient à la fois des fonctionnalités de l'appareil photo et du divertissement », a déclaré Jet Xu, responsable d'affaires à la région Moyen-Orient Afrique de vivo. « Le V19 est un smartphone innovant conçu pour compléter les modes de vie des jeunes consommateurs. Conçu avec une double caméra frontale qui offre des avantages significatifs aux amateurs de selfies par rapport aux autres smartphones de sa catégorie, le V19 est une percée dans le marché MEA. »

La technologie de pointe de la caméra offre des selfies magnifiques

La double caméra frontale du V19 comprend une caméra principale 32MP et une caméra super grand-angle 8MP pour permettre aux utilisateurs d'immortaliser leurs meilleurs moments en selfie, quel que soit le temps ou le lieu. La caméra avant prend un selfie grand angle jusqu'à 105 degrés, avec un algorithme AI intégré qui peut corriger indépendamment la distorsion grand angle entre le premier plan et l'arrière-plan pour des photos authentiques et éblouissantes. La caméra avant est également équipée d'une fonction de vidéo selfie ultra stable, apportant un nouveau niveau de stabilité aux vidéos selfie grand angle.

Le V19 possède une puissante caméra quadruple à l'arrière, composée d'une caméra principale de 48 MP, d'une caméra super grand angle de 8 MP, d'une caméra macro 2 MP et d'une caméra bokeh 2 MP. En plus de la vidéo ultra stable, le V19 est doté de fonctionnalités d'image et de vidéo AI, notamment des filtres vidéo AI, un éditeur de vidéo AI et l'image Matting Al pour des vidéos modifiables de qualité professionnelle.

Les caméras avant et arrière sont équipées de modes spéciaux pour prendre de superbes photos la nuit. Le mode "Super Night Selfie" de la caméra avant – avec Layer-Based Beautification, débruitage par fusion, et l'exposition multiple - permet aux utilisateurs de prendre des selfies clairs et beaux devant un horizon nocturne de la ville ou sous un ciel étoilé de la campagne. Le mode "Super Night Portrait" de la caméra arrière - avec écran multi-images, alignement temporel et débruitage par fusion - permet aux utilisateurs de prendre des photos haute résolution de toutes les merveilles de la vie, même la nuit.

Affichage et conception innovants pour un style original

Le V19 dispose d'un écran élégant de 6,44 pouces. Cet écran Super AMOLED FHD + Ultra O est construit à l'aide de la technologie d'affichage OLED E3 supérieure, et prend en charge une gamme de couleurs 100% DCI-P3, donnant vie à des couleurs vibrantes. La luminosité de l'écran s'adapte automatiquement aux niveaux de lumière ambiante et filtre 42% de lumière bleue en plus que son prédécesseur, E2 OLED, créant une expérience utilisateur plus saine.

Conçu pour le confort et le style, le V19 renforce l'engagement de vivo envers une conception centrée sur l'utilisateur. Les courbes 3D ergonomiques garantissent que le V19 épouse parfaitement les formes des paumes des utilisateurs, tandis que le Corning Gorilla Glass 6 offre élégance et sophistication.

Des performances élevées permettent une longue utilisation pour les consommateurs en déplacement

En plus des techniques pointues du selfie et du design élégant, le V19 apporte à l'univers du smartphone des performances élevées et une efficacité de la batterie. Pour la commodité supplémentaire de ses clients jeunes et toujours en déplacement, la batterie 4500mAh de la capacité suralimentée du V19 offre une autonomie plus durable, tandis que la technologie FlashCharge 2.0 33W vivo permet une charge de 0 à 54% en seulement 30 minutes.

Alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon octa-core 712, le V19 offre une interface rapide et des performances informatiques optimales. Pour prendre en charge la consommation d'énergie élevée de ses capacités de caméra alimentée par l'IA, le V19 est conçu avec un refroidissement liquide à tube de cuivre, ce qui garantit une durée de vie du processeur plus longue, des performances de téléphone plus fiables et un multitâche fluide. Le V19 est équipé de 8 Go de RAM + 128 Go de ROM, permettant aux utilisateurs de stocker tout ce dont ils ont besoin pour travailler et se divertir.

Le V19 offre également une expérience de jeu avancée, avec Multi-Turbo 3.0 pour optimiser le contrôle tactile et la stabilité FPS, ainsi qu'un mode Ultra Game avec des fonctions telles que la capture d'écran rapide, l'enregistrement d'écran et la vibration du jeu.

Fin

A propos de Vivo

vivo est une entreprise technologique mondiale de premier plan dont le business est axé sur les terminaux et les services intelligents. vivo est engagée à connecter les utilisateurs au monde numérique en concevant des produits et des services mobiles intelligents passionnants et novateurs qui intègrent la technologie et la mode, et ce, d'une manière unique et créative. Fidèle à ses valeurs fondamentales, qui incluent «l'innovation» et «l'orientation vers le consommateur», vivo a mis en œuvre une stratégie de développement durable pour réaliser sa vision de devenir une entreprise leader, durable et mondialement classée.

Le siège social de vivo est situé à Dongguan, en Chine, avec 9 centres de R&D à Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei, Tokyo et San Diego. Ces centres se concentrent sur le développement de technologies de consommation de pointe, notamment la 5G, l'intelligence artificielle, la photographie, le design et d'autres domaines émergents. Vivo a également mis en place cinq centres de production en Chine, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, qui fabriquent plus de 200 millions de smartphones chaque année. En 2019, vivo a développé son réseau de vente dans plus de 30 pays et régions, attirant ainsi plus de 300 millions utilisateurs actifs à travers le monde.

Pour plus d'informations, visitez le site http://www.vivo.com/ ou suivez les actualités de vivo sur https://www.vivo.com/en/about-vivo/news

Caractéristiques du V19

Basics Processeur Qualcomm Snapdragon 712 RAM 8GB RAM Mémoire 128GB ROM Batterie 4500mAh (TYP) avec 33W vivo FlashCharge 2.0

Funtouch OS 10 (basé sur Android 10) Body Dimensions 159.64 × 75.04 × 8.5mm Weight 186.5g Affichage Taille de l'écran 6.44-inch FHD+ (2400×1080) Technologie de l'écran Super AMOLED Ultra O Screen Ecran tactile Capacitive multi-touch Reconnaissance biométrique Technologie de numérisation d'empreintes digitales à l'écran Camera Camera Avant: 32MP ( f/2.08) +8MP (f/2.28) Arrière: Caméra Al Quad 48MP ( f/1.79) + Caméra super grand angle 8MP (f/2.2) + 2MP ( f/2.4) Macro Camera + Caméra Bokeh 2MP (f/2.4) Modes de photographie Avant: Super Night Selfie, Selfie Softlight Band, Ultra Stable Selfie Video, Art Portrait Video, Art Portrait, Layered Wide-Angle Distortion Correction, Multi-Style Face Beauty Arrière: Super Night Portrait, Ultra Stable Video, Art Portrait Video, Art Portrait Connectivité USB (Type-C), Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.0/5.0, OTG Capteurs accéléromètre , capteur de lumière d'ambiance, capteur de proximité, E-compass (magnétomètre), capteur d'empreintes digitales (intégré), Gyroscope Objets fournis dans la boîte V19, Ecouteurs, Manuel d'utilisation, Cable USB, adaptateur d'alimentation USB, ejecteur Carte SIM, sac protecteur, Film protecteur (appliqué)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1177526/Vivo_French_Photo.jpg

SOURCE Vivo