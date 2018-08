Começa nesta sexta-feira o 9º FÓRUM DE MARKETING EMPRESARIAL em Guarujá

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Um dos principais eventos de propaganda e marketing do País, o FÓRUM DE MARKETING EMPRESARIAL tem início nesta sexta-feira, dia 24, no hotel Sofitel Jequitimar, em Guarujá, litoral de São Paulo. Com o tema central "Diversificar: como ir além", o encontro é promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, com curadoria de Marcos Quintela, presidente do Grupo Newcomm e do LIDE Comunicação; Armando Ferrentini, presidente da Editora Referência; e Adonis Alonso, jornalista e presidente da Criatix Comunicação.

No sábado, dia 25, a partir das 9h30, ocorrem os LIDE Talks, a novidade desta edição, composto por bate-papos simultâneos, com as presenças de Roberto Gnypek, vice-presidente de Marketing do Mc Donald's; Mario D'Andrea, presidente da ABAP e da Dentsu Group; Rick Bonadio, produtor musical; Othon Vela, diretor de marketing da Via Varejo; Eliana Cassandre, diretora de Marketing do Grupo Petrópolis; Sandro Rodrigues, presidente do Grupo Hinode Cosméticos, entre outros.

Os debates do FÓRUM DE MARKETING, a partir das 15h00, terão painéis sobre "Diversidade de Gerações" e "Diversidade: discurso ou negócios?" com a participação de Luiz Fernando Musa, presidente do Grupo Ogilvy Brasil; Vanessa Brandão, diretora de marketing da Heineken Brasil; Priscila Stoliar, head de Marketing do SBT; Hugo Rodrigues, CEO e chairman da WMcCANN; Mônica Gregori, diretora de Marketing e Comunicação da Jequiti Cosméticos; e Paulo Secches, presidente da HSR Brasil.

Além de palestras e debates, o evento realiza, anualmente, a entrega do PRÊMIO LIDE DE MARKETING EMPRESARIAL, que reconhece os principais profissionais que contribuíram para o setor com trabalhos de relevância para a área, no Brasil e no mundo, em oito categorias, além da homenagem especial, ícones da propaganda e empresa do ano. Serão contempladas empresas nas categorias: MARKETING DO BEM, MARKETING ESPORTIVO, MARKETING DE INOVAÇÃO, MARKETING INSTITUCIONAL, MARKETING DE PRODUTO, MARKETING PROMOCIONAL, MARKETING DE VAREJO e MARKETING DE CONTEÚDO. O homenageado especial é Guga Valente, CEO do Grupo ABC.

O 9º FÓRUM DE MARKETING EMPRESARIAL conta com o apoio institucional da EDITORA REFERÊNCIA e patrocínio da RÁDIO ALPHA FM. Participação especial: FRONT 360, GRUPO ABC, GRUPO JEREISSATI, HANDS, REDE RECORD e SBT. Participação: CLEAR CHANNEL e SELMI. Colaboram ALIANSCE, ARIZONA, ATHIÉ WOHNRATH, CINE, ELETROMÍDIA, GALLERY, LUA PROPAGANDA, OTIMA, OUTBRAIN. São mídia partners: 29 HORAS, BAND NEWS FM, EDITORA TRÊS, ESTADÃO, FLIX MEDIA, KALLAS MÍDIA OOH, NOVA BRASIL FM, PR NEWSWIRE, RÁDIO BAND AM, RÁDIO JOVEM PAN e UOL. COOXUPÉ, DIAGEO, ECCAPLAN, FORMAG´S, GREY, GRUPO BEM, GRUPO CDI, MEND, MOVE TO GO, RCE DIGITAL, ROBERTO RISCALA e UPS são fornecedores oficiais.

