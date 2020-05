Começa a Conferência On-line de Capital de Risco Qingdao 2020

Wang Qingxian, membro do Comitê Permanente do Comitê do PCC de Shandong e secretário do Comitê do PCC de Qingdao, fez o discurso de abertura no evento. Liu Qiang, vice-governador da província de Shandong, Hong Lei, secretário do Comitê do PCC e presidente da Asset Management Association da China, Que Bo, vice-gerente geral da Bolsa de Valores de Xangai, e Li Hui, vice-gerente geral da Bolsa de Valores de Shenzhen, discursaram no evento. O prefeito de Qingdao, Meng Fanli, presidiu a cerimônia de abertura.