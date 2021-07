Começa contagem regressiva de 100 dias para quarta CIIE

XANGAI, China, 27 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A 4a China International Import Expo (CIIE), a maior exposição com o tema importação do mundo, será realizada em Xangai de 5 a 10 de novembro, conforme anunciaram os organizadores durante uma nota informativa, em 26 de julho, para marcar a contagem regressiva de 100 dias para o início do evento.

A 4ª CIIE será composta por uma exposição de negócios, uma exposição de países, o Fórum Econômico Internacional de Hongqiao e uma série de outras atividades. Todos os preparativos estão em andamento, de acordo com um representante do CIIE Bureau.