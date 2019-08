Começa na China o International Dota 2 Championships 2019

Em seguida, o público assistiu a um espetáculo de dança da torcida chinesa. Os torcedores dançaram ao embalo de uma mescla perfeita de música clássica e canções folclóricas da China, representando a fusão cultural entre Oriente e Ocidente. Foi quando, ao rufar dos tambores, as equipes competidoras subiram ao palco. Defendendo o título, a equipe da OG, vencedora do ano passado, foi a última a surgir, mostrando o troféu do TI9: o Escudo Aegis.

Ao término da cerimônia de abertura, realizou-se o primeiro desafio do evento principal, em que mediram forças as equipes PSG.LGD e VP. Após competições acirradas, dezesseis times do mundo inteiro carimbaram o passaporte à fase final no ginásio principal. As equipes classificadas disputarão a etapa decisiva de seis dias em busca do troféu do campeonato. Até o final da cerimônia de abertura, o total de prêmios a ser distribuído no TI9 superava os US$ 33 milhões, com 45,5% alocados à equipe campeã. O total de prêmios do TI9 ultrapassou a premiação da Copa do Mundo, tornando-se a primeira competição de e-sports com prêmio individual superior a dezenas de milhões de dólares.

Xangai tem uma política de fomento às competições de esportes eletrônicos, o que foi essencial para o sucesso do TI9

Nos últimos anos, várias políticas favoráveis a atrair o setor de esportes eletrônicos foram implementadas pela prefeitura de Xangai. Com isso, a cidade caminha para se transformar em uma das capitais mundiais dos e-sports. No ano passado, em um evento na cidade canadense de Vancouver, o ex-vice-prefeito de Xangai, Weng Tiehui, anunciou que o TI9 aconteceria na cidade chinesa em 2019.

Neste verão, as políticas regionais favoráveis, combinadas com importantes eventos de esportes eletrônicos como o TI9, fizeram de Xangai a menina dos olhos dos aficionados dos e-sports mundo afora.

Os adeptos dos esportes eletrônicos se maravilharam com os magníficos ginásios que sediaram o TI9. Eles declararam que a China "superou as expectativas" ao realizar o maior evento de e-sports do mundo.

Com amplo sucesso, os vídeos promocionais do TI9 divulgaram o carisma da cidade. A criação de uma atmosfera de esportes eletrônicos em várias estações de metrô, incluindo as estações do Museu de Arte da China e da Avenida do Século, demonstrou o poder de convencimento cultural refletido na mistura entre e-sports, a cultura chinesa em geral e a cultura urbana de Xangai.

Perfect World construirá marca de eventos de e-sports

Distribuidora oficial do Dota 2 na China continental, a Perfect World tem um ótimo relacionamento com a Valve para oferecer jogos e competições de esportes eletrônicos de alta qualidade. A decisão da Valve de realizar o TI9 em Xangai é uma grande oportunidade para gamers não só na China, mas em toda a Ásia. A decisão reafirma o sucesso da gestão de longo prazo do evento e a capacidade de empreendimento da Perfect World.

Ao longo dos anos, a Perfect World acumulou uma vasta experiência com a realização de algumas das competições internacionais de e-sports da Valve. Criado em 2015, o Dota 2 Asia Championships (DAC) já ganhou três edições bem-sucedidas, tornando-se um dos mais influentes e frequentados eventos de Dota 2 fora da série TI. A Perfect World também promoveu competições profissionais, como o Perfect World Masters e o SuperMajor. Além disso, em 2018 realizou duas competições de categoria internacional.

No campo amador, a Perfect World desenvolveu a College League e o City Challenge para incentivar gamers a aderirem ao sistema, capacitando novos jogadores e solidificando a autoridade de um sistema de eventos padronizado e abrangente.

Com influência superior ao esperado, o TI9 não só realiza o sonho dos esportes eletrônicos para profissionais e fãs, como também dá um impulso extra ao setor de e-sports da China. Espera-se que o setor ganhe ainda mais visibilidade com produtos, eventos, corretores de equipes e outros segmentos da indústria. Por sua vez, importantes empresas de e-sports, como a Perfect World, devem ser as principais beneficiárias e continuar mantendo suas vantagens em futuras competições.

