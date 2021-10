Começa no leste da China a final da competição de Empreendedorismo e Inovação de Estudantes Universitários

Esse evento, tanto on-line quanto off-line, com o tema "Corajoso, criativo como posso ser", atraiu a participação de mais de 9,56 milhões de estudantes de 4.347 faculdades e universidades de 121 países e regiões, com um total de 2,28 milhões de projetos envolvidos.

Esta competição aumentou em grande parte o espírito e o entusiasmo dos universitários por inovação e empreendedorismo, de acordo com o organizador, acrescentando que a participação dos universitários em todo o mundo ajudou a atingir o objetivo da competição que é "Mais nacional, mais global, mais educacional, mais abrangente e mais inovadora".

Com a criação em separado de uma "Equipe de criatividade de graduação", o organizador da competição tentou oferecer mais oportunidades a estudantes universitários, garantir que se destaquem de suas participações aprofundadas mais "futuras estrelas" de inovação e empreendedorismo. O limite de idade dos participantes da competição é de 35 anos.

Uma "Exposição de inovação e desempenho de empreendedorismo" também foi realizada durante a competição, com o objetivo de destacar as conquistas de faculdades e universidades em todo o país, implementando a tarefa fundamental de construção moral e do cultivo de uma nova força para o empreendedorismo e a inovação em massa.

Apesar da situação da COVID-19, estudantes das 100 principais universidades do mundo, incluindo as universidades de Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford e MIT, formaram equipes para se inscrever na competição. Por meio das formas combinadas de on-line e off-line, as equipes participantes no país e no exterior realizaram comunicações entre pessoas, intercâmbios culturais e competições. O evento ajudou a construir a maior plataforma de comunicação para a inovação global e educação de empreendedorismo, além de ter melhorado o impacto internacional e a competitividade do ensino superior da China.

Além de manter a principal faixa de ensino superior, monitoramento de educação vocacional e monitoramento emergente, esta competição adicionou um percurso do setor e da proposta de negócios, que chamou a atenção de muitas empresas conhecidas, como Huawei, Tencent, JD, ByteDance e China Southern Airlines. Isso promoveu efetivamente a transformação das conquistas da competição, alimentou um bom ecossistema para a formação colaborativa de talentos inovadores e empreendedores; e promoveu a transformação e a aplicação de conquistas de inovação científica e tecnológica.

Lançada em 2015, a Competição de Inovação e Empreendedorismo "Internet+" dos Estudantes Universitários Internacionais da China foi realizada anualmente por sete anos consecutivos.

O evento deste ano é patrocinado em conjunto por 12 ministérios, incluindo o Ministério da Educação e o Governo Popular da Província de Jiangxi, e é organizado pela Universidade de Nanchang e pelo Governo Popular Municipal de Nanchang.

A Competição de Inovação, Empreendedorismo de Estudantes Universitários, tornou-se um importante veículo para aprofundar a reforma da educação em inovação e empreendedorismo na China, um estágio para ajudar estudantes universitários em todo o mundo a realizar seus sonhos de inovação e empreendedorismo e uma plataforma de intercâmbios culturais entre a China e os países estrangeiros.

FONTE Ministry of Education of the People’s Republic of China

