Comediante Eddie Griffin lança o especial de comédia "Undeniable" internacionalmente

"O lançamento internacional de 'Undeniable' é especial porque agora os fãs do mundo todo podem rir de algumas das piadas mais engraçadas da história", disse Eddie Griffin. "Antes, meu especial estava disponível apenas para assinantes do Showtime, e agora estou compartilhando com o mundo. Desfrutem!"

Alugue ou compre "Undeniable" aqui, vimeo.com/ondemand/undeniable.

Griffin atualmente lidera uma residência de comédia stand-up intitulada "The Eddie Griffin Experience", dentro do The Sayers Club em SLS Las Vegas. O show de comédia acontece semanalmente, de segunda-feira a quarta-feira, às 20h. Além da residência de Griffin no SLS Las Vegas, a Eddie Griffin: Undeniable Tour está viajando pelos Estados Unidos, enquanto o comediante também excursiona em seu quinto ano com o "The Comedy Get Down" com os comediantes George Lopez, Cedric 'The Entertainer' e D.L. Hughley.

SOBRE EDDIE GRIFFIN



A carreira de Griffin como ator e comediante abrange o palco e a tela com mais de 50 participações no cinema e na televisão, incluindo papéis principais nos longas-metragens "Com a Cor e a Coragem" e "Um Ato de Coragem", bem como em sua própria série de televisão atualmente em distribuição, "Malcolm & Eddie". Atualmente, Griffin lidera uma residência de comédia no The Sayers Club dentro do SLS Las Vegas Hotel e Casino. Faz uma participação especial em "Nasce uma Estrela", a ser lançado no outono de 2018 e estrelado por Dave Chappelle, Lady Gaga e Bradley Cooper. Griffin também foi nomeado como um dos "100 Maiores Comediantes de Stand-up de Todos os Tempos" pela Comedy Central. Mais informações estão disponíveis em eddiegriffin.com. Fique conectado e faça parte do 'Team Griffin' no Facebook, Twitter e Instagram.

