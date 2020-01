Comemoração festiva do Festival da Primavera na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau faz despontar uma Zhuhai dinâmica

ZHUHAI, China, 24 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Comemore o Festival da Primavera na encantadora área da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau! No dia 24 de janeiro, véspera do Festival da Primavera, a comemoração festiva do sublocal da Grande Baía do Festival da Primavera de 2020 aconteceu na ilha artificial da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Contra a brilhante paisagem da ponte de 55 km, o sino do Festival da Primavera soou. Zhuhai, a anfitriã da comemoração festiva do sublocal e precursora da abertura da região, enviou os votos de ano novo ao mundo e definiu a nova imagem de abertura e inovação com outras cidades da região.

Fogos de artifício deslumbrantes, a dança do leão com LED e tecnologia de luz e sombra, feixe de efeitos especiais e interação entre humanos e telas criaram uma atmosfera fantástica. Milhares de moradores das três cidades cantaram uma música juntos e expressaram suas aspirações para 2020, com apresentações maravilhosas do "Super Project". As apresentações com produtos de inovação em ciência, tecnologia e cultura chineses mostraram a dinâmica região da Grande Baía, que integra tradição e inovação, o clássico e a moda ao mundo.

Enquanto esses três lugares comemoram o ano novo juntos, a região da Grande Baía abraça um futuro melhor. Hoje, sendo uma das regiões mais abertas e economicamente vibrantes, apresenta grandes perspectivas. Graças ao "canal de ouro", a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau-Zhuhai está promovendo estreita cooperação com Hong Kong e Macau. Recursos como inovação, talentos, capital, tecnologia e cultura da região e até do mundo estão reunidos, conectados, alocados e integrados em Zhuhai, estimulando continuamente o desenvolvimento.

Com o funcionamento da ponte, gigantes industriais como a Huawei, a Alibaba, a Tencent e a Foxconn colaboraram amplamente com a cidade de Zhuhai em áreas como cidades inteligentes, inteligência artificial, computação em nuvem e chips para expandir a ampla perspectiva de uma nova economia. "Com o desenvolvimento da região da Grande Baía, Zhuhai se beneficia de forte impulso e perspectivas brilhantes, com base em vantagens geográficas importantes", disse Zhang Jianfeng, sócio e diretor de tecnologia do Alibaba Group.

Atualmente, a construção da região acontece rapidamente, o que promove o intercâmbio e a cooperação entre Zhuhai e Macau. Segundo dados do Governo Popular do Município de Zhuhai, apenas no primeiro semestre de 2019, havia 310 empresas investidas em Macau recém-criadas em Zhuhai, representando mais da metade das empresas recém-estabelecidas na cidade.

Além disso, a conectividade entre Zhuhai e Macau também oferece benefícios para os moradores de ambos os lados. Recentemente, o Centro de Registo Imobiliário de Zhuhai e o Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Co., Ltd. assinaram um acordo de cooperação para a criação de um centro de serviços de registo imobiliário muito bem recebido em Macau, permitindo que empresas e pessoas físicas de Macau negociem com o registro de financiamento imobiliário transfronteiriço em Macau.

O espaço de cooperação Zhuhai-Macau, em constante expansão, testemunha a rápida abertura da região e também reflete as ações e a determinação da China em criar novas bases na busca pela abertura.

Até 2020, o prazo para investimentos estrangeiros organizarem arquivos fora da lista negativa será reduzido para menos de um dia útil, e o prazo para abrir um negócio será regulado em quatro dias úteis. O número de empresas recém-criadas e financiadas por Hong Kong e Macau atingirá 12.000. O âmbito comercial dos domicílios industriais e comerciais de moradores de Hong Kong e Macau será totalmente liberalizado. Guangdong deixou claro que, futuramente, promoverá a integração de recursos, a complementaridade de vantagens e a articulação de medidas de abertura na região, para liderar um padrão de abertura com a conexão entre terra e mar, regiões domésticas e no exterior e cooperação mútua e benéfica entre a margem leste e oeste do rio Pérola.

O sublocal da comemoração festiva do Festival da Primavera na ponte não apenas reflete a conectividade entre as cidades em constante melhoria, como também testemunha a expansão das áreas de cooperação entre esses três locais. É previsível que a construção da região promova o desenvolvimento de Hong Kong e Macau e amplie o novo espaço de cooperação entre a China e o mundo.

FONTE The People's Government of Zhuhai Municipality

SOURCE The People's Government of Zhuhai Municipality