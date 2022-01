COMERCIANTE DE VALORES GANA EL CAMPEONATO DE INVERSIONES DE EE. UU. POR SEGUNDA VEZ - BATE RÉCORD

LOS ÁNGELES, 24 de enero, 2022 /PRNewswire/ -- El Campeonato de Inversión de Estados Unidos reveló los ganadores de la competencia de 2021, en la que participaron 338 comerciantes internacionales. Mark Minervini ganó la división de acciones de más de 1.000.000 de dólares con un rendimiento anual de +334,8%. El coordinador del concurso, Norm Zada, calificó la actuación de Minervini de "batir un récord". El récord anterior fue +119,1 %, establecido por George Tkaczuk en 2020. Minervini también terminó primero en el Campeonato de Inversión de EE. UU. de 1997 con un rendimiento anual del 155%.

Comenzando con solo unos pocos miles de dólares y una educación de octavo grado, Minervini se convirtió en un millonario hecho a sí mismo a los 30 años y pasó a asesorar a algunos de los mega-titanes de Wall Street, incluidos los comerciantes de Soros Management. Emergió como una estrella bursátil en Wall Street cuando el conocido autor Jack Schwager popularizó su éxito de alto rendimiento y estricta gestión de riesgos de la década de 1990. En su codiciado libro, Stock Market Wizards: Interviews with America's Top Stock Traders, Schwager escribió: "Minervini ha dado vueltas alrededor de la mayoría de los doctores que intentan diseñar sistemas para vencer al mercado". Desde entonces, Minervini es considerado uno de los operadores bursátiles más exitosos de Estados Unidos y considerado entre los inversores bursátiles como una leyenda comercial.

Minervini es autor de los libros más vendidos: Trade Like a Stock Market Wizard, Think & Trade Like a Champion y Mindset Secrets for Winning. También es el fundador de Minervini Private Access y el creador del popular Master Trader Program Superperformance Workshop, que se considera uno de los seminarios de negociación de acciones más completos y de mayor éxito comercial del mundo.

Puede seguir a Mark Minervini en Twitter en https://twitter.com/markminervini o aprender más en www.minervini.com .

El Campeonato de Inversión de los Estados Unidos es una competencia verificada con dinero real. Este campeonato se realizó por primera vez en 1983. A lo largo de los años, el derby de inversión ha atraído a comerciantes legendarios, incluidos Paul Tudor Jones, Louis Bacon, Dr. Edward O. Thorpe, Mark Strome, Mark Minervini, David Ryan, Doug Kass, Sheen Kassouf, Marty Schwartz, Frankie Joe, Tom Basso, Cedd Moses, Gil Blake, Robert Prechter, Jr. y Bruno Combier. Las posiciones finales de 2021 aparecen en el sitio web financial-competitions.com .

